Binance Coin (BNB) Bugünkü Teknik Analizi Binance Coin Analiz sayfası, BNB tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Binance Coin projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Binance Coin (BNB) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $568,37 -- +%0,09 +%0,69 -%8,72

Binance Coin Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Binance Coin için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 17 Nötr 3 Alış 6 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 3 Alış 6 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 569,3333 569,0666 R2 569,0666 568,9138 R1 568,9333 568,8194 PP 568,6666 568,6666 S1 568,5333 568,5138 S2 568,2666 568,4194 S3 568,1333 568,2666

Binance Coin Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -1,11M $42,27 M $43,39 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -1,01M 3 Günlük Aktif Alış $11,49 M 3 Günlük Aktif Satış $12,50 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 1,34M 7 Günlük Aktif Alışlar $29,80 M 7 Günlük Aktif Satışlar $28,46 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Binance Coin Sermaye Akışı Net Giriş BNBUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,97 M 574,49 2026-07-26 $2,02 M 573,91 2026-07-25 -$0,81 M 567,00 2026-07-24 -$3,86 M 561,41 2026-07-23 -$7,60 M 567,64 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Binance Coin (BNB) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Binance Coin fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim BNB / USDT $567,8 $567,8 $567,8 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat BNB / USDC $568,1 $568,1 $568,1 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat BNB / USD1 $568,73 $568,73 $568,73 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat