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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Binance Coin hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Binance Coin hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Binance Coin (BNB) Bugünkü Teknik Analizi

Binance Coin (BNB) Bugünkü Teknik Analizi

Binance Coin Analiz sayfası, BNB tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Binance Coin projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Binance Coin (BNB) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$568,37--+%0,09+%0,69-%8,72
Binance Coin Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Binance Coin Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Binance Coin için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 17
Nötr 3
Alış 6
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 3Alış 6
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
569,3333
569,0666
R2
569,0666
568,9138
R1
568,9333
568,8194
PP
568,6666
568,6666
S1
568,5333
568,5138
S2
568,2666
568,4194
S3
568,1333
568,2666

Binance Coin Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-1,11M
$42,27 M
$43,39 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-1,01M
3 Günlük Aktif Alış
$11,49 M
3 Günlük Aktif Satış
$12,50 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
1,34M
7 Günlük Aktif Alışlar
$29,80 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$28,46 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Binance Coin Sermaye Akışı

Net GirişBNBUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,97 M574,49
2026-07-26$2,02 M573,91
2026-07-25-$0,81 M567,00
2026-07-24-$3,86 M561,41
2026-07-23-$7,60 M567,64

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Binance Coin Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Binance Coin (BNB) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Binance Coin fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
BNB/USDT
$567,8
$567,8$567,8
%0,00
%0,00 (USDT)
BNB/USDC
$568,1
$568,1$568,1
%0,00
%0,00 (USDT)
BNB/USD1
$568,73
$568,73$568,73
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

BNB / USD Hesaplayıcı

Miktar

BNB
BNB
USD
USD

1 BNB = 568,37 USD

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