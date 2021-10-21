Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Bifrost hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Bifrost hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

BNC Hakkında Daha Fazla Bilgi

BNC Fiyat Bilgileri

BNC Nedir

BNC Whitepaper

BNC Resmi Websitesi

BNC Token Ekonomisi

BNC Fiyat Tahmini

BNC Fiyat Geçmişi

BNC Satın Alma Kılavuzu

BNC / İtibari Para Dönüştürücüsü

BNC Spot

BNC USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Bifrost (BNC) Bugünkü Teknik Analizi

Bifrost (BNC) Bugünkü Teknik Analizi

Bifrost Analiz sayfası, BNC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Bifrost projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Bifrost (BNC) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,013654---%2,71-%25,35-%55,35
Bifrost Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Bifrost Sermaye Akışı

Net GirişBNCUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,01
2026-07-26$0,00 M0,01
2026-07-25$0,00 M0,01
2026-07-24$0,00 M0,01
2026-07-23$0,00 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Bifrost Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Bifrost (BNC) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Bifrost fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
BNC/USDT
$0,013654
$0,013654$0,013654
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

BNC / USD Hesaplayıcı

Miktar

BNC
BNC
USD
USD

1 BNC = 0,013654 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.