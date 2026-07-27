BOOK OF MEME (BOME) Bugünkü Teknik Analizi BOOK OF MEME Analiz sayfası, BOME tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. BOOK OF MEME projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

BOOK OF MEME (BOME) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,000528 -- +%28,65 +%27,93 +%3,63

BOOK OF MEME Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, BOOK OF MEME için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 13 Nötr 3 Alış 10 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 7 Nötr 0 Alış 7 Teknik İndikatörler : Satış Satış 6 Nötr 3 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,0005278 0,0005277 R2 0,0005277 0,0005276 R1 0,0005276 0,0005276 PP 0,0005275 0,0005275 S1 0,0005274 0,0005274 S2 0,0005273 0,0005274 S3 0,0005272 0,0005273

BOOK OF MEME Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,92M $12,33 M $13,25 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,03M 3 Günlük Aktif Alış $1,04 M 3 Günlük Aktif Satış $1,07 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,03M 7 Günlük Aktif Alışlar $1,19 M 7 Günlük Aktif Satışlar $1,22 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. BOOK OF MEME Sermaye Akışı Net Giriş BOMEUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,16 M 0,00 2026-07-26 $0,30 M 0,00 2026-07-25 $0,01 M 0,00 2026-07-24 -$0,04 M 0,00 2026-07-23 $0,03 M 0,00 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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