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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere BOOK OF MEME hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere BOOK OF MEME hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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BOOK OF MEME (BOME) Bugünkü Teknik Analizi

BOOK OF MEME (BOME) Bugünkü Teknik Analizi

BOOK OF MEME Analiz sayfası, BOME tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. BOOK OF MEME projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

BOOK OF MEME (BOME) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,000528--+%28,65+%27,93+%3,63
BOOK OF MEME Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

BOOK OF MEME Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, BOOK OF MEME için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 13
Nötr 3
Alış 10
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 7Nötr 0Alış 7
Teknik İndikatörler:SatışSatış 6Nötr 3Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,0005278
0,0005277
R2
0,0005277
0,0005276
R1
0,0005276
0,0005276
PP
0,0005275
0,0005275
S1
0,0005274
0,0005274
S2
0,0005273
0,0005274
S3
0,0005272
0,0005273

BOOK OF MEME Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,92M
$12,33 M
$13,25 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,03M
3 Günlük Aktif Alış
$1,04 M
3 Günlük Aktif Satış
$1,07 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,03M
7 Günlük Aktif Alışlar
$1,19 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$1,22 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

BOOK OF MEME Sermaye Akışı

Net GirişBOMEUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,16 M0,00
2026-07-26$0,30 M0,00
2026-07-25$0,01 M0,00
2026-07-24-$0,04 M0,00
2026-07-23$0,03 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

BOOK OF MEME Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de BOOK OF MEME (BOME) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı BOOK OF MEME fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
BOME/USDT
$0,000528
$0,000528$0,000528
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

BOME / USD Hesaplayıcı

Miktar

BOME
BOME
USD
USD

1 BOME = 0,000528 USD

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