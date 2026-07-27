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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere BONE SHIBASWAP hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere BONE SHIBASWAP hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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BONE SHIBASWAP (BONE) Bugünkü Teknik Analizi

BONE SHIBASWAP (BONE) Bugünkü Teknik Analizi

BONE SHIBASWAP Analiz sayfası, BONE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. BONE SHIBASWAP projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

BONE SHIBASWAP (BONE) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,04965--+%10,90+%17,98-%10,64
BONE SHIBASWAP Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

BONE SHIBASWAP Sermaye Akışı

Net GirişBONEUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,05
2026-07-26$0,00 M0,05
2026-07-25$0,00 M0,04
2026-07-24$0,00 M0,04
2026-07-23$0,00 M0,05

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

BONE SHIBASWAP Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de BONE SHIBASWAP (BONE) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı BONE SHIBASWAP fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
BONE/USDT
$0,04958
$0,04958$0,04958
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

BONE / USD Hesaplayıcı

Miktar

BONE
BONE
USD
USD

1 BONE = 0,04965 USD

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