Bonk (BONK) Bugünkü Teknik Analizi
Bonk Analiz sayfası, BONK tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Bonk projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
Bonk (BONK) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$0,000010357
|--
|-%13,39
|+%10,29
|-%35,03
Bonk için YZ Günlük Analizi
Bonk için Bugünkü Analiz 2026-01-13
- Sermaye çıkışı baskısı: Son 6 günde BONK toplam net çıkışı yaklaşık -10,10 milyon dolar oldu, yalnızca son gün küçük bir geri dönüş yaşandı. Sürekli token çıkışları kısa vadeli satış baskısını artırarak fiyat üzerinde aşağı yönlü etki oluşturdu.
- Piyasa duyarlılığı düşük: Korku ve Açgözlülük Endeksi yalnızca 26 seviyesinde, piyasa genel olarak korku eğiliminde. Buna ek olarak Altcoin Sezon Endeksi 39 seviyesinde, fonlar hâlâ küçük ve orta ölçekli coin’lere yeniden odaklanmadı, bu da BONK fiyatı için toparlanma gücünü sınırlıyor.
- Makro görünüm soğuk: AHR999 değeri 0,56, bu da ana akım varlıkların değerlemesinin nötr ile soğuk arasında olduğunu gösteriyor. Piyasa risk iştahı yetersiz, BONK'un kısa vadede güçlü bir kırılma fırsatı yakalaması zor.
Bonk için Dünkü Analiz 2026-01-12
- Sermaye Net Çıkışı Artıyor: Son 7 günde net çıkış sürekli büyüyerek toplamda -12 milyon USDT seviyesini aştı, bu da kurumsal ve bireysel sermayenin piyasadan çekildiğini gösteriyor, kısa vadede fiyat baskısı olasılığı artıyor. - Piyasa Duyarlılığı Zayıf: Korku endeksi sadece 26 seviyesinde, genel piyasa risk iştahı azalmış durumda, köpek temalı ve ifade temalı tokenler baskı altında, BONK yüksek Beta varlığı olarak artan dalgalanma riskiyle karşı karşıya. - Balina Desteği Eksik ve Düşük Sosyal Aktivite: Son dönemde balina alım artışı veya sosyal medya ilgisinde artış sinyali gözlenmiyor, bu da destek gücünün zayıf olduğunu, satış baskısının zor hafifleyeceğini ve fiyatın düşüşe eğilimli olduğunu gösteriyor.
Bonk Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Sorumluluk Reddi
Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.