BROCCOLI Hakkında Daha Fazla Bilgi
BROCCOLI Fiyat Bilgileri
BROCCOLI Nedir
BROCCOLI Whitepaper
BROCCOLI Resmi Websitesi
BROCCOLI Token Ekonomisi
BROCCOLI Fiyat Tahmini
BROCCOLI Fiyat Geçmişi
BROCCOLI Satın Alma Kılavuzu
BROCCOLI / İtibari Para Dönüştürücüsü
BROCCOLI Spot
BROCCOLI USDT-M Vadeli İşlemleri
Piyasa Öncesi
Kazanç
Airdrop+
Haberler
Blog
Akademi
CZ S DOG (BROCCOLI) Bugünkü Teknik Analizi
CZ S DOG (BROCCOLI) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$0,01285
|--
|+%5,15
|+%9,64
|-%28,89
CZ S DOG Teknik İndikatörleri
Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, CZ S DOG için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.
|Hareketli Ortalamalar:
|Alış
|Satış 4
|Nötr 0
|Alış 10
|Teknik İndikatörler:
|Nötr
|Satış 3
|Nötr 5
|Alış 4
CZ S DOG Piyasa Sinyalleri
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
CZ S DOG Sermaye Akışı
|Geçmiş
|Net Giriş
|Fiyat
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
CZ S DOG Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
MEXC'de CZ S DOG (BROCCOLI) Piyasaları ile Alım Satım Yapın
Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı CZ S DOG fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.
Sorumluluk Reddi
Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.