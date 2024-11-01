Broccoli (BROCCOLIF3B) Bugünkü Teknik Analizi Broccoli Analiz sayfası, BROCCOLIF3B tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Broccoli projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Broccoli (BROCCOLIF3B) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,006056 -- +%4,61 +%17,31 +%47,85

Broccoli Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Broccoli için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 7 Nötr 1 Alış 18 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 0 Nötr 0 Alış 14 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 1 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,006064 0,006051 R2 0,006051 0,006044 R1 0,006045 0,006039 PP 0,006032 0,006032 S1 0,006026 0,006025 S2 0,006013 0,00602 S3 0,006007 0,006013

Broccoli Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,45M $7,21 M $7,66 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,04 M 3 Günlük Aktif Satış $0,05 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $1,76 M 7 Günlük Aktif Satışlar $1,77 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Broccoli Sermaye Akışı Net Giriş BROCCOLIF3BUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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