Bugünkü canlı Binance Super Cycle fiyatı 0.0002803 USD. BSC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BSC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Binance Super Cycle fiyatı 0.0002803 USD. BSC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BSC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

BSC Hakkında Daha Fazla Bilgi

BSC Fiyat Bilgileri

BSC Nedir

BSC Token Ekonomisi

BSC Fiyat Tahmini

BSC Fiyat Geçmişi

BSC Satın Alma Kılavuzu

BSC / İtibari Para Dönüştürücüsü

BSC Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Binance Super Cycle Logosu

Binance Super Cycle Fiyatı(BSC)

1 BSC / USD Canlı Fiyatı:

$0,0002807
$0,0002807$0,0002807
-%2,531D
USD
Binance Super Cycle (BSC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:25:59 (UTC+8)

Binance Super Cycle (BSC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0002362
$ 0,0002362$ 0,0002362
24 sa Düşük
$ 0,0003378
$ 0,0003378$ 0,0003378
24 sa Yüksek

$ 0,0002362
$ 0,0002362$ 0,0002362

$ 0,0003378
$ 0,0003378$ 0,0003378

--
----

--
----

+%0,46

-%2,53

-%42,84

-%42,84

Binance Super Cycle (BSC) canlı fiyatı $ 0,0002803. BSC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0002362 ve en yüksek $ 0,0003378 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BSC için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BSC son bir saatte +%0,46 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,53 ve son 7 günde -%42,84 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Binance Super Cycle (BSC) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 54,69K
$ 54,69K$ 54,69K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

BSC

Şu anki Binance Super Cycle piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,69K. Dolaşımdaki BSC arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Binance Super Cycle (BSC) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Binance Super Cycle fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000007286-%2,53
30 Gün$ -0,0047197-%94,40
60 Gün$ -0,0047197-%94,40
90 Gün$ -0,0047197-%94,40
Bugünkü Binance Super Cycle Fiyatı Değişimi

Bugün, BSC, $ -0,000007286 (-%2,53) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Binance Super Cycle 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0047197 (-%94,40) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Binance Super Cycle 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BSC değişimi $ -0,0047197 (-%94,40) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Binance Super Cycle 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0047197 (-%94,40) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Binance Super Cycle (BSC) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Binance Super Cycle Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Binance Super Cycle (BSC) Nedir?

BSC, "Binance/BSC Cycle" anlatısı altında piyasaya sürülen bir BNB Chain meme coinidir ve sözleşme adı ve proje açıklaması açıkça BinanceSuperCycle olarak belirtilmiştir.

Binance Super Cycle, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Binance Super Cycle yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BSC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Binance Super Cycle hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Binance Super Cycle satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Binance Super Cycle Fiyat Tahmini (USD)

Binance Super Cycle (BSC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Binance Super Cycle (BSC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Binance Super Cycle için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Binance Super Cycle fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Binance Super Cycle (BSC) Token Ekonomisi

Binance Super Cycle (BSC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BSC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Binance Super Cycle (BSC) Satın Alma

Nasıl Binance Super Cycle satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Binance Super Cycle Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BSC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Binance Super Cycle(BSC) / VND
7,3760945
1 Binance Super Cycle(BSC) / AUD
A$0,000431662
1 Binance Super Cycle(BSC) / GBP
0,000213028
1 Binance Super Cycle(BSC) / EUR
0,000243861
1 Binance Super Cycle(BSC) / USD
$0,0002803
1 Binance Super Cycle(BSC) / MYR
RM0,001174457
1 Binance Super Cycle(BSC) / TRY
0,011795024
1 Binance Super Cycle(BSC) / JPY
¥0,0428859
1 Binance Super Cycle(BSC) / ARS
ARS$0,408598916
1 Binance Super Cycle(BSC) / RUB
0,022701497
1 Binance Super Cycle(BSC) / INR
0,024873822
1 Binance Super Cycle(BSC) / IDR
Rp4,671664798
1 Binance Super Cycle(BSC) / PHP
0,016476034
1 Binance Super Cycle(BSC) / EGP
￡E.0,013275008
1 Binance Super Cycle(BSC) / BRL
R$0,001510817
1 Binance Super Cycle(BSC) / CAD
C$0,000395223
1 Binance Super Cycle(BSC) / BDT
0,03416857
1 Binance Super Cycle(BSC) / NGN
0,4044729
1 Binance Super Cycle(BSC) / COP
$1,0822383
1 Binance Super Cycle(BSC) / ZAR
R.0,004902447
1 Binance Super Cycle(BSC) / UAH
0,011795024
1 Binance Super Cycle(BSC) / TZS
T.Sh.0,6886971
1 Binance Super Cycle(BSC) / VES
Bs0,0625069
1 Binance Super Cycle(BSC) / CLP
$0,2651638
1 Binance Super Cycle(BSC) / PKR
Rs0,079246416
1 Binance Super Cycle(BSC) / KZT
0,14690523
1 Binance Super Cycle(BSC) / THB
฿0,009120962
1 Binance Super Cycle(BSC) / TWD
NT$0,008669679
1 Binance Super Cycle(BSC) / AED
د.إ0,001028701
1 Binance Super Cycle(BSC) / CHF
Fr0,00022424
1 Binance Super Cycle(BSC) / HKD
HK$0,002177931
1 Binance Super Cycle(BSC) / AMD
֏0,107228765
1 Binance Super Cycle(BSC) / MAD
.د.م0,002609593
1 Binance Super Cycle(BSC) / MXN
$0,005236004
1 Binance Super Cycle(BSC) / SAR
ريال0,001051125
1 Binance Super Cycle(BSC) / ETB
Br0,042871885
1 Binance Super Cycle(BSC) / KES
KSh0,036211957
1 Binance Super Cycle(BSC) / JOD
د.أ0,0001987327
1 Binance Super Cycle(BSC) / PLN
0,00103711
1 Binance Super Cycle(BSC) / RON
лв0,001238926
1 Binance Super Cycle(BSC) / SEK
kr0,002682471
1 Binance Super Cycle(BSC) / BGN
лв0,00047651
1 Binance Super Cycle(BSC) / HUF
Ft0,094758218
1 Binance Super Cycle(BSC) / CZK
0,005950769
1 Binance Super Cycle(BSC) / KWD
د.ك0,0000860521
1 Binance Super Cycle(BSC) / ILS
0,000913778
1 Binance Super Cycle(BSC) / BOB
Bs0,001936873
1 Binance Super Cycle(BSC) / AZN
0,00047651
1 Binance Super Cycle(BSC) / TJS
SM0,002584366
1 Binance Super Cycle(BSC) / GEL
0,000762416
1 Binance Super Cycle(BSC) / AOA
Kz0,256684725
1 Binance Super Cycle(BSC) / BHD
.د.ب0,0001053928
1 Binance Super Cycle(BSC) / BMD
$0,0002803
1 Binance Super Cycle(BSC) / DKK
kr0,001819147
1 Binance Super Cycle(BSC) / HNL
L0,007383102
1 Binance Super Cycle(BSC) / MUR
0,012896603
1 Binance Super Cycle(BSC) / NAD
$0,004874417
1 Binance Super Cycle(BSC) / NOK
kr0,00285906
1 Binance Super Cycle(BSC) / NZD
$0,000493328
1 Binance Super Cycle(BSC) / PAB
B/.0,0002803
1 Binance Super Cycle(BSC) / PGK
K0,001191275
1 Binance Super Cycle(BSC) / QAR
ر.ق0,001020292
1 Binance Super Cycle(BSC) / RSD
дин.0,028593403
1 Binance Super Cycle(BSC) / UZS
soʻm3,336904228
1 Binance Super Cycle(BSC) / ALL
L0,023576033
1 Binance Super Cycle(BSC) / ANG
ƒ0,000501737
1 Binance Super Cycle(BSC) / AWG
ƒ0,000501737
1 Binance Super Cycle(BSC) / BBD
$0,0005606
1 Binance Super Cycle(BSC) / BAM
KM0,00047651
1 Binance Super Cycle(BSC) / BIF
Fr0,8266047
1 Binance Super Cycle(BSC) / BND
$0,00036439
1 Binance Super Cycle(BSC) / BSD
$0,0002803
1 Binance Super Cycle(BSC) / JMD
$0,044996559
1 Binance Super Cycle(BSC) / KHR
1,125701618
1 Binance Super Cycle(BSC) / KMF
Fr0,1194078
1 Binance Super Cycle(BSC) / LAK
6,093478139
1 Binance Super Cycle(BSC) / LKR
රු0,085429834
1 Binance Super Cycle(BSC) / MDL
L0,004748282
1 Binance Super Cycle(BSC) / MGA
Ar1,26261135
1 Binance Super Cycle(BSC) / MOP
P0,0022424
1 Binance Super Cycle(BSC) / MVR
0,00431662
1 Binance Super Cycle(BSC) / MWK
MK0,486631633
1 Binance Super Cycle(BSC) / MZN
MT0,017925185
1 Binance Super Cycle(BSC) / NPR
रु0,039763358
1 Binance Super Cycle(BSC) / PYG
1,9878876
1 Binance Super Cycle(BSC) / RWF
Fr0,4067153
1 Binance Super Cycle(BSC) / SBD
$0,002306869
1 Binance Super Cycle(BSC) / SCR
0,004030714
1 Binance Super Cycle(BSC) / SRD
$0,01079155
1 Binance Super Cycle(BSC) / SVC
$0,002452625
1 Binance Super Cycle(BSC) / SZL
L0,00487722
1 Binance Super Cycle(BSC) / TMT
m0,000983853
1 Binance Super Cycle(BSC) / TND
د.ت0,0008235214
1 Binance Super Cycle(BSC) / TTD
$0,001900434
1 Binance Super Cycle(BSC) / UGX
Sh0,9765652
1 Binance Super Cycle(BSC) / XAF
Fr0,159771
1 Binance Super Cycle(BSC) / XCD
$0,00075681
1 Binance Super Cycle(BSC) / XOF
Fr0,159771
1 Binance Super Cycle(BSC) / XPF
Fr0,0288709
1 Binance Super Cycle(BSC) / BWP
P0,00378405
1 Binance Super Cycle(BSC) / BZD
$0,000563403
1 Binance Super Cycle(BSC) / CVE
$0,026945239
1 Binance Super Cycle(BSC) / DJF
Fr0,0496131
1 Binance Super Cycle(BSC) / DOP
$0,018012078
1 Binance Super Cycle(BSC) / DZD
د.ج0,036609983
1 Binance Super Cycle(BSC) / FJD
$0,000639084
1 Binance Super Cycle(BSC) / GNF
Fr2,4372085
1 Binance Super Cycle(BSC) / GTQ
Q0,002147098
1 Binance Super Cycle(BSC) / GYD
$0,05863876
1 Binance Super Cycle(BSC) / ISK
kr0,0355981

Binance Super Cycle Kaynağı

Binance Super Cycle hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Binance Super Cycle Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Binance Super Cycle (BSC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BSC fiyatı, 0,0002803 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BSC / USD güncel fiyatı nedir?
BSC / USD güncel fiyatı $ 0,0002803. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Binance Super Cycle varlığının piyasa değeri nedir?
BSC piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BSC arzı nedir?
Dolaşımdaki BSC arzı, -- USD.
BSC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BSC, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BSC fiyatı (ATL) nedir?
BSC, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
BSC işlem hacmi nedir?
BSC için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 54,69K USD.
BSC bu yıl daha da yükselir mi?
BSC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BSC fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:25:59 (UTC+8)

Binance Super Cycle (BSC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

