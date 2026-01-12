Bugünkü BoostFi Fiyatı

Bugünkü BoostFi (BSF) fiyatı $ 0,00000000000001252 olup, son 24 saatte % 74,96 değişim gösterdi. Mevcut BSF / USD dönüşüm oranı BSF başına $ 0,00000000000001252 şeklindedir.

BoostFi, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BSF şeklindedir. Son 24 saat içinde BSF, $ 0,00000000000000995 (en düşük) ile $ 0,00000000000009998 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BSF, son bir saatte +%25,20 ve son 7 günde -%100,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 94,21K seviyesine ulaştı.

BoostFi (BSF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 94,21K$ 94,21K $ 94,21K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,25K$ 1,25K $ 1,25K Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz 100.000.000.000.000.000 100.000.000.000.000.000 100.000.000.000.000.000 Toplam Arz 100.000.000.000.000.000 100.000.000.000.000.000 100.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki BoostFi piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 94,21K. Dolaşımdaki BSF arzı -- olup, toplam arzı 100000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,25K.