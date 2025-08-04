BSX Protocol (BSX) Nedir?

"BSX, piyasadaki en hızlı, en basit ve en güvenli kalıcı DEX'i geliştirmektedir. BSX, Optimism yığını kullanılarak oluşturulmuş özel bir Ethereum toparlaması olan Base L2 üzerinde çalışır. Ethereum L2 üzerindeki akıllı sözleşmeler aracılığıyla zincir üzerinde mutabakat ile verimli alım satım eşleştirmesi için zincir dışı bir merkezi limit emir defterini entegre eder. Bu tasarım, merkeziyetsiz sistemlerin güvenliğini ve şeffaflığını korurken, merkezi borsalara benzer yüksek performanslı, düşük gecikmeli bir alım satım deneyimi sunar. BSX, Coinbase Ventures, Blockchain Capital ve diğer önde gelen kripto VC yatırımcıları ve kurucuları tarafından desteklenmektedir ve Arthur Hayes 1. günden itibaren BSX danışmanıdır. BSX, eski Coinbase, Kraken ve FalconX ekibi tarafından inşa edilmiştir."

BSX Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, BSX Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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BSX Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, BSX Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BSX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen BSX Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

BSX Protocol Fiyat Geçmişi

BSX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BSX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen BSX Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

BSX Protocol (BSX) Token Ekonomisi

BSX Protocol (BSX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BSX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

BSX Protocol (BSX) Satın Alma

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BSX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BSX / VND ₫ 267,8867 1 BSX / AUD A$ 0,0156772 1 BSX / GBP ￡ 0,007635 1 BSX / EUR € 0,0087548 1 BSX / USD $ 0,01018 1 BSX / MYR RM 0,0430614 1 BSX / TRY ₺ 0,4141224 1 BSX / JPY ¥ 1,49646 1 BSX / ARS ARS$ 13,756743 1 BSX / RUB ₽ 0,8092082 1 BSX / INR ₹ 0,8873906 1 BSX / IDR Rp 166,8852192 1 BSX / KRW ₩ 14,0801616 1 BSX / PHP ₱ 0,585859 1 BSX / EGP ￡E. 0,487622 1 BSX / BRL R$ 0,0563972 1 BSX / CAD C$ 0,0139466 1 BSX / BDT ৳ 1,2289296 1 BSX / NGN ₦ 15,400813 1 BSX / UAH ₴ 0,4201286 1 BSX / VES Bs 1,25214 1 BSX / CLP $ 9,8746 1 BSX / PKR Rs 2,8523342 1 BSX / KZT ₸ 5,455462 1 BSX / THB ฿ 0,330341 1 BSX / TWD NT$ 0,3036694 1 BSX / AED د.إ 0,0373606 1 BSX / CHF Fr 0,008144 1 BSX / HKD HK$ 0,0798112 1 BSX / MAD .د.م 0,0920272 1 BSX / MXN $ 0,1916894 1 BSX / PLN zł 0,0374624 1 BSX / RON лв 0,0444866 1 BSX / SEK kr 0,098237 1 BSX / BGN лв 0,0171024 1 BSX / HUF Ft 3,4994768 1 BSX / CZK Kč 0,2159178 1 BSX / KWD د.ك 0,00308454 1 BSX / ILS ₪ 0,0347138

BSX Protocol Kaynağı

BSX Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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