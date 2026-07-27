Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Bitlayer hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Bitlayer hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

BTR Hakkında Daha Fazla Bilgi

BTR Fiyat Bilgileri

BTR Nedir

BTR Whitepaper

BTR Resmi Websitesi

BTR Token Ekonomisi

BTR Fiyat Tahmini

BTR Fiyat Geçmişi

BTR Satın Alma Kılavuzu

BTR / İtibari Para Dönüştürücüsü

BTR Spot

BTR USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Bitlayer (BTR) Bugünkü Teknik Analizi

Bitlayer (BTR) Bugünkü Teknik Analizi

Bitlayer Analiz sayfası, BTR tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Bitlayer projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Bitlayer (BTR) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,01745--+%3,68-%4,91-%39,92
Bitlayer Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Bitlayer Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Bitlayer için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 6
Nötr 9
Alış 11
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 4Nötr 2Alış 8
Teknik İndikatörler:NötrSatış 2Nötr 7Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,01753
0,01752
R2
0,01752
0,01752
R1
0,01752
0,01752
PP
0,01751
0,01751
S1
0,01751
0,01751
S2
0,0175
0,01751
S3
0,0175
0,0175

Bitlayer Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,20M
$3,41 M
$3,61 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,02 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,02 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,06 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,06 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Bitlayer Sermaye Akışı

Net GirişBTRUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,02
2026-07-26$0,00 M0,02
2026-07-25$0,00 M0,02
2026-07-24$0,00 M0,02
2026-07-23$0,00 M0,02

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Bitlayer Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Bitlayer (BTR) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Bitlayer fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
BTR/USDT
$0,01748
$0,01748$0,01748
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

BTR / USD Hesaplayıcı

Miktar

BTR
BTR
USD
USD

1 BTR = 0,01745 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.