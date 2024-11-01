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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere BeatSwap hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere BeatSwap hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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BeatSwap (BTX) Bugünkü Teknik Analizi

BeatSwap (BTX) Bugünkü Teknik Analizi

BeatSwap Analiz sayfası, BTX tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. BeatSwap projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

BeatSwap (BTX) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,028728--+%13,69+%81,08+%132,33
BeatSwap Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

BeatSwap Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, BeatSwap için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Alış
Satış 3
Nötr 5
Alış 18
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 0Nötr 0Alış 14
Teknik İndikatörler:NötrSatış 3Nötr 5Alış 4
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,02911
0,02904
R2
0,02904
0,029
R1
0,02901
0,02898
PP
0,02894
0,02894
S1
0,02891
0,0289
S2
0,02884
0,02888
S3
0,02881
0,02884

BeatSwap Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,00M
$0,03 M
$0,03 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,00 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,00 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,00 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,00 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

BeatSwap Sermaye Akışı

Net GirişBTXUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
BTX/USDT
$0,028728
$0,028728$0,028728
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

BTX / USD Hesaplayıcı

Miktar

BTX
BTX
USD
USD

1 BTX = 0,028728 USD

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