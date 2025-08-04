GME MASCOT (BUCK) Nedir?

GME MASCOT, Solana zincirinde yer alan bir meme coindir.

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GME MASCOT Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, GME MASCOT, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BUCK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen GME MASCOT fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

GME MASCOT Fiyat Geçmişi

BUCK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BUCK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen GME MASCOT fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

GME MASCOT (BUCK) Token Ekonomisi

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GME MASCOT (BUCK) Satın Alma

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BUCK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BUCK / VND ₫ 53,0273565 1 BUCK / AUD A$ 0,003103254 1 BUCK / GBP ￡ 0,001511325 1 BUCK / EUR € 0,001732986 1 BUCK / USD $ 0,0020151 1 BUCK / MYR RM 0,008523873 1 BUCK / TRY ₺ 0,081954117 1 BUCK / JPY ¥ 0,2962197 1 BUCK / ARS ARS$ 2,723105385 1 BUCK / RUB ₽ 0,160180299 1 BUCK / INR ₹ 0,176180193 1 BUCK / IDR Rp 33,034420944 1 BUCK / KRW ₩ 2,787125112 1 BUCK / PHP ₱ 0,115807797 1 BUCK / EGP ￡E. 0,098034615 1 BUCK / BRL R$ 0,011143503 1 BUCK / CAD C$ 0,002760687 1 BUCK / BDT ৳ 0,243262872 1 BUCK / NGN ₦ 3,048544035 1 BUCK / UAH ₴ 0,083163177 1 BUCK / VES Bs 0,2478573 1 BUCK / CLP $ 1,954647 1 BUCK / PKR Rs 0,564610869 1 BUCK / KZT ₸ 1,07989209 1 BUCK / THB ฿ 0,065410146 1 BUCK / TWD NT$ 0,060130584 1 BUCK / AED د.إ 0,007395417 1 BUCK / CHF Fr 0,00161208 1 BUCK / HKD HK$ 0,015798384 1 BUCK / MAD .د.م 0,018216504 1 BUCK / MXN $ 0,037964484 1 BUCK / PLN zł 0,007435719 1 BUCK / RON лв 0,008826138 1 BUCK / SEK kr 0,019445715 1 BUCK / BGN лв 0,003385368 1 BUCK / HUF Ft 0,693174249 1 BUCK / CZK Kč 0,042760422 1 BUCK / KWD د.ك 0,0006105753 1 BUCK / ILS ₪ 0,00685134

GME MASCOT Kaynağı

GME MASCOT hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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