Pepe Buldak (BUL) Nedir?

Pepe Buldak, Açık Franchise Protokolü (OFP) aracılığıyla blok zinciri teknolojisini K-içeriği ve gerçek dünya faydasıyla birleştiren meme odaklı bir kripto projesidir. Kripto meraklıları ve sektör duayenlerinden oluşan bir ekip tarafından kurulan Pepe Buldak, meme kültürünü bir franchise ekosistemiyle harmanlayarak markaların şeffaf, merkeziyetsiz bir modelde faaliyet göstermesini sağlıyor. Ekosistemin temel bileşenleri arasında Shiba Gimbab NFT'leri, Dogepoki ve token değerini artırmak için tasarlanmış stratejik stake etme ve yakma etkinlikleri yer almaktadır.

Pepe Buldak, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Pepe Buldak yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Pepe Buldak Fiyat Geleceği Tahmini

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Pepe Buldak Fiyat Geçmişi

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Pepe Buldak (BUL) Token Ekonomisi

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BUL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BUL / VND ₫ 0,0046430186 1 BUL / AUD A$ 0,0000002717176 1 BUL / GBP ￡ 0,00000013233 1 BUL / EUR € 0,0000001517384 1 BUL / USD $ 0,00000017644 1 BUL / MYR RM 0,0000007463412 1 BUL / TRY ₺ 0,0000071775792 1 BUL / JPY ¥ 0,00002593668 1 BUL / ARS ARS$ 0,000238432194 1 BUL / RUB ₽ 0,0000140252156 1 BUL / INR ₹ 0,0000153802748 1 BUL / IDR Rp 0,0028924585536 1 BUL / KRW ₩ 0,0002440376928 1 BUL / PHP ₱ 0,000010154122 1 BUL / EGP ￡E. 0,000008451476 1 BUL / BRL R$ 0,0000009774776 1 BUL / CAD C$ 0,0000002417228 1 BUL / BDT ৳ 0,0000212998368 1 BUL / NGN ₦ 0,000266927254 1 BUL / UAH ₴ 0,0000072816788 1 BUL / VES Bs 0,00002170212 1 BUL / CLP $ 0,0001711468 1 BUL / PKR Rs 0,0000494367236 1 BUL / KZT ₸ 0,000094554196 1 BUL / THB ฿ 0,000005725478 1 BUL / TWD NT$ 0,0000052632052 1 BUL / AED د.إ 0,0000006475348 1 BUL / CHF Fr 0,000000141152 1 BUL / HKD HK$ 0,0000013832896 1 BUL / MAD .د.م 0,0000015950176 1 BUL / MXN $ 0,0000033223652 1 BUL / PLN zł 0,0000006492992 1 BUL / RON лв 0,0000007710428 1 BUL / SEK kr 0,000001702646 1 BUL / BGN лв 0,0000002964192 1 BUL / HUF Ft 0,0000606530144 1 BUL / CZK Kč 0,0000037422924 1 BUL / KWD د.ك 0,00000005346132 1 BUL / ILS ₪ 0,0000006016604

Pepe Buldak Kaynağı

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