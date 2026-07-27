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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Simons Cat hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Simons Cat hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Simons Cat (CAT) Bugünkü Teknik Analizi

Simons Cat (CAT) Bugünkü Teknik Analizi

Simons Cat Analiz sayfası, CAT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Simons Cat projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Simons Cat (CAT) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,000001303--+%2,43+%0,77-%29,19
Simons Cat Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Simons Cat Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Simons Cat için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 19
Nötr 2
Alış 5
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 13Nötr 1Alış 0
Teknik İndikatörler:NötrSatış 6Nötr 1Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,000001307
0,000001305
R2
0,000001305
0,000001304
R1
0,000001304
0,000001303
PP
0,000001302
0,000001302
S1
0,000001301
0,000001301
S2
0,000001299
0,0000013
S3
0,000001298
0,000001299

Simons Cat Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-5,09M
$10,56 M
$15,65 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,12 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,12 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,14 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,14 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Simons Cat Sermaye Akışı

Net GirişCATUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,00
2026-07-26-$0,04 M0,00
2026-07-25$0,00 M0,00
2026-07-24$0,00 M0,00
2026-07-23$0,00 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Simons Cat Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Simons Cat (CAT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Simons Cat fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
CAT/USDT
$0,000001303
$0,000001303$0,000001303
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

CAT / USD Hesaplayıcı

Miktar

CAT
CAT
USD
USD

1 CAT = 0,000001303 USD

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