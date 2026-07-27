Simons Cat (CAT) Bugünkü Teknik Analizi Simons Cat Analiz sayfası, CAT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Simons Cat projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Simons Cat (CAT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,000001303 -- +%2,43 +%0,77 -%29,19

Simons Cat Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Simons Cat için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 19 Nötr 2 Alış 5 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 13 Nötr 1 Alış 0 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 6 Nötr 1 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,000001307 0,000001305 R2 0,000001305 0,000001304 R1 0,000001304 0,000001303 PP 0,000001302 0,000001302 S1 0,000001301 0,000001301 S2 0,000001299 0,0000013 S3 0,000001298 0,000001299

Simons Cat Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -5,09M $10,56 M $15,65 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,12 M 3 Günlük Aktif Satış $0,12 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,14 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,14 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Simons Cat Sermaye Akışı Net Giriş CATUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,00 2026-07-26 -$0,04 M 0,00 2026-07-25 $0,00 M 0,00 2026-07-24 $0,00 M 0,00 2026-07-23 $0,00 M 0,00 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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