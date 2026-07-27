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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Canton Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Canton Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Canton Network (CC) Bugünkü Teknik Analizi

Canton Network (CC) Bugünkü Teknik Analizi

Canton Network Analiz sayfası, CC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Canton Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Canton Network (CC) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,12069---%2,53-%20,15-%19,20
Canton Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Canton Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Canton Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 19
Nötr 2
Alış 5
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:NötrSatış 5Nötr 2Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,12103
0,12102
R2
0,12102
0,12101
R1
0,121
0,121
PP
0,121
0,121
S1
0,12098
0,12099
S2
0,12097
0,12098
S3
0,12096
0,12097

Canton Network Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-1,04M
$7,75 M
$8,80 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$0,20 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,21 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,07M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,62 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,69 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Canton Network Sermaye Akışı

Net GirişCCUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,12 M0,12
2026-07-26$0,09 M0,12
2026-07-25-$0,15 M0,12
2026-07-24-$0,05 M0,12
2026-07-23-$0,07 M0,12

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Canton Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Canton Network (CC) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Canton Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
CC/USDT
$0,12069
$0,12069$0,12069
%0,00
%0,00 (USDT)
CC/USDC
$0,12066
$0,12066$0,12066
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

CC / USD Hesaplayıcı

Miktar

CC
CC
USD
USD

1 CC = 0,12069 USD

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