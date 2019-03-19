Celer Network (CELR) Bugünkü Teknik Analizi Celer Network Analiz sayfası, CELR tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Celer Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Celer Network (CELR) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,001614 -- -%2,19 -%14,83 -%41,95

Celer Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Celer Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 16 Nötr 4 Alış 6 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 8 Nötr 2 Alış 4 Teknik İndikatörler : Satış Satış 8 Nötr 2 Alış 2 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,001611 0,00161 R2 0,00161 0,001609 R1 0,001609 0,001609 PP 0,001608 0,001608 S1 0,001607 0,001607 S2 0,001606 0,001607 S3 0,001605 0,001606

Celer Network Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,67M $6,05 M $6,72 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,02 M 3 Günlük Aktif Satış $0,02 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,06 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,04 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Celer Network Sermaye Akışı Net Giriş CELRUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,00 2026-07-26 -$0,01 M 0,00 2026-07-25 $0,01 M 0,00 2026-07-24 -$0,02 M 0,00 2026-07-23 -$0,02 M 0,00 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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