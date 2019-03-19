Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Celer Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Celer Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

CELR Hakkında Daha Fazla Bilgi

CELR Fiyat Bilgileri

CELR Nedir

CELR Whitepaper

CELR Resmi Websitesi

CELR Token Ekonomisi

CELR Fiyat Tahmini

CELR Fiyat Geçmişi

CELR Satın Alma Kılavuzu

CELR / İtibari Para Dönüştürücüsü

CELR Spot

CELR USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Celer Network (CELR) Bugünkü Teknik Analizi

Celer Network (CELR) Bugünkü Teknik Analizi

Celer Network Analiz sayfası, CELR tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Celer Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Celer Network (CELR) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,001614---%2,19-%14,83-%41,95
Celer Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Celer Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Celer Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 16
Nötr 4
Alış 6
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 8Nötr 2Alış 4
Teknik İndikatörler:SatışSatış 8Nötr 2Alış 2
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,001611
0,00161
R2
0,00161
0,001609
R1
0,001609
0,001609
PP
0,001608
0,001608
S1
0,001607
0,001607
S2
0,001606
0,001607
S3
0,001605
0,001606

Celer Network Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,67M
$6,05 M
$6,72 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,02 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,02 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,06 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,04 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Celer Network Sermaye Akışı

Net GirişCELRUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,00
2026-07-26-$0,01 M0,00
2026-07-25$0,01 M0,00
2026-07-24-$0,02 M0,00
2026-07-23-$0,02 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Celer Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Celer Network (CELR) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Celer Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
CELR/USDT
$0,001614
$0,001614$0,001614
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

CELR / USD Hesaplayıcı

Miktar

CELR
CELR
USD
USD

1 CELR = 0,001614 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.