CETUS (CETUS) Bugünkü Teknik Analizi CETUS Analiz sayfası, CETUS tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. CETUS projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

CETUS (CETUS) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,01807 -- -%7,72 +%5,79 -%39,65

CETUS Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, CETUS için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 14 Nötr 2 Alış 10 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 10 Nötr 0 Alış 4 Teknik İndikatörler : Alış Satış 4 Nötr 2 Alış 6 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,01803 0,018 R2 0,018 0,01799 R1 0,01799 0,01798 PP 0,01796 0,01796 S1 0,01795 0,01795 S2 0,01792 0,01794 S3 0,01791 0,01792

CETUS Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,05M $1,90 M $1,95 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,01 M 3 Günlük Aktif Satış $0,01 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,03 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,03 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. CETUS Sermaye Akışı Net Giriş CETUSUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,02 2026-07-26 $0,00 M 0,02 2026-07-25 $0,01 M 0,02 2026-07-24 -$0,03 M 0,02 2026-07-23 -$0,01 M 0,02 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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