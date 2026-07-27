ChainGPT (CGPT) Bugünkü Teknik Analizi ChainGPT Analiz sayfası, CGPT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. ChainGPT projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

ChainGPT (CGPT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,018279 -- -%6,85 -%2,58 -%31,89

ChainGPT Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, ChainGPT için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 17 Nötr 2 Alış 7 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 2 Alış 7 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,01822 0,01821 R2 0,01821 0,01821 R1 0,01821 0,01821 PP 0,0182 0,0182 S1 0,0182 0,0182 S2 0,01819 0,0182 S3 0,01819 0,01819

ChainGPT Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,97M $6,55 M $7,53 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,05 M 3 Günlük Aktif Satış $0,05 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,18 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,17 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. ChainGPT Sermaye Akışı Net Giriş CGPTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,02 M 0,02 2026-07-26 -$0,01 M 0,02 2026-07-25 -$0,02 M 0,02 2026-07-24 $0,01 M 0,02 2026-07-23 $0,03 M 0,02 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de ChainGPT (CGPT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı ChainGPT fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim CGPT / USDT $0,018279 $0,018279 $0,018279 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat CGPT / USDC $0,01827 $0,01827 $0,01827 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat