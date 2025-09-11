Justice For Charlie (CHARLIE) Fiyat Bilgileri (USD)
Justice For Charlie (CHARLIE) canlı fiyatı $ 0,012177. CHARLIE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0035 ve en yüksek $ 0,024 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CHARLIE için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.
Kısa vadeli performans açısından, CHARLIE son bir saatte +%36,63 değişim gösterdi, 24 saatte +%311,40 ve son 7 günde +%247,91 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Justice For Charlie (CHARLIE) Piyasa Bilgileri
--
----
$ 148,78K
$ 148,78K$ 148,78K
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
--
----
--
----
SOL
Şu anki Justice For Charlie piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 148,78K. Dolaşımdaki CHARLIE arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.
Justice For Charlie (CHARLIE) Fiyat Geçmişi USD
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Justice For Charlie fiyatı değişikliklerini takip edin:
Dönem
Değişim (USD)
Değişim (%)
Bugün
$ +0,010899
+%311,40
30 Gün
$ +0,008677
+%247,91
60 Gün
$ +0,008677
+%247,91
90 Gün
$ +0,008677
+%247,91
Bugünkü Justice For Charlie Fiyatı Değişimi
Bugün, CHARLIE, $ +0,010899 (+%311,40) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Justice For Charlie 30 Günlük Fiyat Değişimi
Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,008677 (+%247,91) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Justice For Charlie 60 Günlük Fiyat Değişimi
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CHARLIE değişimi $ +0,008677 (+%247,91) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
Justice For Charlie 90 Günlük Fiyat Değişimi
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,008677 (+%247,91) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
Justice For Charlie (CHARLIE) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?
Justice For Charlie, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Justice For Charlie yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için - CHARLIE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz. - En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Justice For Charlie hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, Justice For Charlie satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
Justice For Charlie Fiyat Tahmini (USD)
Justice For Charlie (CHARLIE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Justice For Charlie (CHARLIE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Justice For Charlie için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Justice For Charlie (CHARLIE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CHARLIE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Justice For Charlie (CHARLIE) Satın Alma
Nasıl Justice For Charlie satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Justice For Charlie Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın.
Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.