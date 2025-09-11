CHARLIE Hakkında Daha Fazla Bilgi

CHARLIE Fiyat Bilgileri

CHARLIE Token Ekonomisi

CHARLIE Fiyat Tahmini

CHARLIE Fiyat Geçmişi

CHARLIE Satın Alma Kılavuzu

CHARLIE / İtibari Para Dönüştürücüsü

CHARLIE Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Justice For Charlie Logosu

Justice For Charlie Fiyatı(CHARLIE)

1 CHARLIE / USD Canlı Fiyatı:

$0,014399
$0,014399$0,014399
+%311,401D
USD
Justice For Charlie (CHARLIE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-11 14:06:09 (UTC+8)

Justice For Charlie (CHARLIE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0035
$ 0,0035$ 0,0035
24 sa Düşük
$ 0,024
$ 0,024$ 0,024
24 sa Yüksek

$ 0,0035
$ 0,0035$ 0,0035

$ 0,024
$ 0,024$ 0,024

--
----

--
----

+%36,63

+%311,40

+%247,91

+%247,91

Justice For Charlie (CHARLIE) canlı fiyatı $ 0,012177. CHARLIE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0035 ve en yüksek $ 0,024 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CHARLIE için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CHARLIE son bir saatte +%36,63 değişim gösterdi, 24 saatte +%311,40 ve son 7 günde +%247,91 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Justice For Charlie (CHARLIE) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 148,78K
$ 148,78K$ 148,78K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki Justice For Charlie piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 148,78K. Dolaşımdaki CHARLIE arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Justice For Charlie (CHARLIE) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Justice For Charlie fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,010899+%311,40
30 Gün$ +0,008677+%247,91
60 Gün$ +0,008677+%247,91
90 Gün$ +0,008677+%247,91
Bugünkü Justice For Charlie Fiyatı Değişimi

Bugün, CHARLIE, $ +0,010899 (+%311,40) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Justice For Charlie 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,008677 (+%247,91) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Justice For Charlie 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CHARLIE değişimi $ +0,008677 (+%247,91) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Justice For Charlie 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,008677 (+%247,91) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Justice For Charlie (CHARLIE) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Justice For Charlie Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Justice For Charlie (CHARLIE) Nedir?

Justice For Charlie, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Justice For Charlie yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CHARLIE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Justice For Charlie hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Justice For Charlie satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Justice For Charlie Fiyat Tahmini (USD)

Justice For Charlie (CHARLIE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Justice For Charlie (CHARLIE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Justice For Charlie için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Justice For Charlie fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Justice For Charlie (CHARLIE) Token Ekonomisi

Justice For Charlie (CHARLIE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CHARLIE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Justice For Charlie (CHARLIE) Satın Alma

Nasıl Justice For Charlie satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Justice For Charlie Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

CHARLIE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Justice For Charlie(CHARLIE) / VND
320,437755
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / AUD
A$0,01838727
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / GBP
0,00888921
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / EUR
0,01035045
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / USD
$0,012177
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / MYR
RM0,05138694
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / TRY
0,50266656
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / JPY
¥1,790019
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / ARS
ARS$17,3461365
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / RUB
1,0289565
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / INR
1,07437671
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / IDR
Rp199,62291888
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / KRW
16,93601514
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / PHP
0,69713325
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / EGP
￡E.0,58607901
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / BRL
R$0,0657558
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / CAD
C$0,01680426
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / BDT
1,4831586
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / NGN
18,36644733
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / COP
$47,75283612
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / ZAR
R.0,21321927
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / UAH
0,50266656
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / VES
Bs1,899612
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / CLP
$11,702097
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / PKR
Rs3,45838977
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / KZT
6,56437716
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / THB
฿0,38747214
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / TWD
NT$0,36945018
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / AED
د.إ0,04468959
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / CHF
Fr0,00961983
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / HKD
HK$0,09473706
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / AMD
֏4,65295347
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / MAD
.د.م0,10995831
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / MXN
$0,2264922
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / SAR
ريال0,04566375
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / PLN
0,04432428
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / RON
лв0,05284818
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / SEK
kr0,11397672
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / BGN
лв0,02033559
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / HUF
Ft4,09585572
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / CZK
0,25413399
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / KWD
د.ك0,003713985
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / ILS
0,04054941
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / AOA
Kz11,10018789
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / BHD
.د.ب0,004590729
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / BMD
$0,012177
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / DKK
kr0,07768926
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / HNL
L0,31915917
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / MUR
0,55478412
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / NAD
$0,21407166
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / NOK
kr0,12103938
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / NZD
$0,02045736
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / PAB
B/.0,012177
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / PGK
K0,05163048
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / QAR
ر.ق0,04432428
1 Justice For Charlie(CHARLIE) / RSD
дин.1,22025717

Justice For Charlie Kaynağı

Justice For Charlie hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Justice For Charlie Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Justice For Charlie (CHARLIE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CHARLIE fiyatı, 0,012177 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CHARLIE / USD güncel fiyatı nedir?
CHARLIE / USD güncel fiyatı $ 0,012177. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Justice For Charlie varlığının piyasa değeri nedir?
CHARLIE piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CHARLIE arzı nedir?
Dolaşımdaki CHARLIE arzı, -- USD.
CHARLIE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CHARLIE, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CHARLIE fiyatı (ATL) nedir?
CHARLIE, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
CHARLIE işlem hacmi nedir?
CHARLIE için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 148,78K USD.
CHARLIE bu yıl daha da yükselir mi?
CHARLIE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CHARLIE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-11 14:06:09 (UTC+8)

Justice For Charlie (CHARLIE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-10 13:05:00Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü
09-10 02:28:00Ekonomik Veriler
美國 2025 年非農就業基準修正初步值 -911,000，預期 -700,000
09-09 17:35:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası genel olarak ısınıyor, TOTAL3 göstergesi 7 günde yaklaşık %9 yükselirken, Bitcoin piyasa payı aynı dönemde %1,10 düşüyor
09-09 12:06:00Sektör Haberleri
Altcoin'ler yükselişte, MYX 24 saatte %283'ün üzerinde artış gösterdi
09-08 21:13:00Sektör Haberleri
MYX sözleşme fiyatı kısa süreliğine 8$ seviyesini aştı, son 24 saatte tasfiye miktarı kripto piyasasında zirveye ulaştı
09-08 17:25:00Sektör Haberleri
Solana ağı DEX 24 saatlik işlem hacmi 2,6 milyar doları aşarak tüm ağlar arasında birinci sırada yer aldı

Öne Çıkan Haberler

Kriptoda RWA’nın (Gerçek Dünya Varlıkları) Yükselişi: Tokenleştirilmiş Varlıklar Neden Bir Sonraki Büyük Dalga?

Kripto hızla değişiyor. Birkaç yıl önce, tüm heyecan Bitcoin, Ethereum ve NFT’ler etrafında dönüyordu. Bugün, yeni bir anlatı sessizce alandaki en büyük oyun değiştiricilerden biri haline geliyor: Gerçek Dünya Varlıkları (RWAs).

September 11, 2025

İnternet Piyasa Değeri: Solana için Bir Sonraki Büyüme Naratifleri

Solana — son yılların en başarılı blok zincirlerinden biri — artık en önemli dönüm noktasında duruyor. Patlayıcı büyümeyi tetikleyen memecoin çılgınlığının ardından, Solana şimdi yeni bir ana odakla 2025–2027 yol haritasını açıkladı: Internet Piyasa Değeri (ICM).

September 11, 2025

Киты стали продавать на фоне приближения Cardano к $1

С конца прошлой недели альткоин Cardano отступает. За это время он потерял в стоимости более 6%, но пока все еще держится в топ-10 цифровых валют.

Прессинг усилился из-за активизации китовых кошельков, удерживающих более 1 млн ADA. Когорта крупных инвесторов приступила к фиксации прибыли в районе $0,92.

September 11, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CHARLIE / USD Hesaplayıcı

Miktar

CHARLIE
CHARLIE
USD
USD

1 CHARLIE = 0,012177 USD

CHARLIE Al-Sat

CHARLIEUSDT
$0,014399
$0,014399$0,014399
+%311,40

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti