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Checkmate (CHECK) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$0,028401
|--
|+%11,66
|+%2,80
|+%29,62
Checkmate Sermaye Akışı
|Geçmiş
|Net Giriş
|Fiyat
|2026-07-27
|-$0,01 M
|0,03
|2026-07-26
|-$0,01 M
|0,03
|2026-07-25
|$0,01 M
|0,03
|2026-07-24
|-$0,02 M
|0,03
|2026-07-23
|-$0,11 M
|0,04
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
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