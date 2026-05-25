Cheqd / Cezayir Dinarı Dönüşüm Tablosu

  • 1 CHEQ
    0.200853 DZD
  • 5 CHEQ
    1 DZD
  • 10 CHEQ
    2,01 DZD
  • 50 CHEQ
    10,04 DZD
  • 100 CHEQ
    20,09 DZD
  • 1.000 CHEQ
    200,85 DZD
  • 5.000 CHEQ
    1.004,27 DZD
  • 10.000 CHEQ
    2.008,53 DZD
  • 1 DZD
    4,978 CHEQ
  • 5 DZD
    24,89 CHEQ
  • 10 DZD
    49,78 CHEQ
  • 50 DZD
    248,9 CHEQ
  • 100 DZD
    497,8 CHEQ
  • 1.000 DZD
    4.978 CHEQ
  • 5.000 DZD
    24.893 CHEQ
  • 10.000 DZD
    49.787 CHEQ

Cezayir Dinarı Biriminden Cheqd Fiyatı ve Piyasa İstatistikleri

Cheqd (CHEQ), şu anda دج‎ 0.200853 DZD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -0,06% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi دج‎2,64M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri دج‎129,22M DZD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Cheqd Fiyatı sayfamıza göz atın.

85,12B DZD

Dolaşım Arzı

2,64M

24 Saatlik İşlem Hacmi

129,22M DZD

Piyasa Değeri

-0,06%

Fiyat Değişimi (1 Gün)

دج 0,001668

24 sa Yüksek

دج 0,00145

24 sa Düşük

Yukarıdaki CHEQ - DZD trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Cheqd varlığının DZD karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Cheqd fiyatını kontrol edin.

itibarıyla | 1 CHEQ = 0.200853 DZD | 1 DZD = 4,978 CHEQ

CHEQ / DZD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri

Son 24 saat içinde, Cheqd (CHEQ), 19.210.919.060.535.696 DZD ile 2.209.918.137.446.451 DZD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 19.210.919.060.535.696 DZD ile 22.417.155.207.190.616 DZD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı CHEQ / DZD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.

Son 24 SaatSon 7 GünSon 30 GünSon 90 Gün
En Yüksek
En Düşük
Ortalama
Volatilite+14,31%+15,55%+49,54%+93,99%
Değişim-0,39%-2,50%-46,54%-67,44%

2027 ve 2030 Yılları için DZD Biriminden Cheqd Fiyat Tahmini

Cheqd fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel CHEQ / DZD tahminleri aşağıda verilmiştir:

2027 için CHEQ Fiyat Tahmini

2027 yılına kadar, Cheqd mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık دج‎0.210896 değerine ulaşabilir.

2030 için CHEQ Fiyat Tahmini

2030 yılına kadar, CHEQ aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık دج‎0.244139 DZD fiyatına yükselebilir.

Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Cheqd Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.

Cheqd Hakkında

CHEQ / DZD Piyasa Verileri

CHEQ ve DZD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler

Cheqd (CHEQ) ile USD: Piyasa Karşılaştırması

Cheqd Fiyatının Genel Görünümü

  • Güncel Fiyat (USD): $0,001516
  • 7 Günlük Değişim: ‎-2,45%
  • 30 Günlük Trend: ‎-46,52%

Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?

Kripto piyasaları oldukça dinamiktir. Fiyatlar aşağıdaki faktörlere bağlı olarak hızlı bir şekilde değişebilir:
  • Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
  • Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
  • Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
  • Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.

Neden Önemli

CHEQ kriptosundan veya kriptosuna dönüştürüyorsanız, kısa vadeli fiyat trendleri alacağınız tutarı etkileyebilir.
  • Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
  • Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.

USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası

CHEQ dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.

Dolayısıyla, DZD para birimine dönüştürseniz bile, CHEQ kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
Cezayir Dinarı (DZD) ile USD: Piyasa Görünümü

Dönüşüm Kuruna Genel Bakış

  • Güncel Oran (DZD/USD): 0,007554741258535431
  • 7 Günlük Değişim: ‎0,00%
  • 30 Günlük Trend: ‎0,00%

Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?

Dönüştürme kurları, küresel pazardaki arz ve talep nedeniyle hareket eder. Başlıca etkenler şunları içerir:
  • Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
  • Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
  • Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
  • Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.

Neden Önemli

CHEQ genellikle USD cinsinden değerlendiğinden, DZD ile USD arasındaki değişimler CHEQ / DZD kurunu etkiler.
  • Daha güçlü bir DZD para birimi, aynı tutarda CHEQ almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
  • Daha zayıf bir DZD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.

CHEQ ile DZD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Cheqd (CHEQ) ile Cezayir Dinarı (DZD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. CHEQ ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.

    1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler

    Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve CHEQ varlığının DZD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.

    2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik

    Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve DZD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.

    3. DZD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler

    Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler DZD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle DZD zayıfladığında, yatırımcılar CHEQ gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.

    4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri

    Cheqd gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.

    5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri

    Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda CHEQ varlığına yönelik talep artabilir ve bu da DZD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

  1. CHEQ / DZD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?

    CHEQ ile DZD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, CHEQ varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak DZD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.

  2. CHEQ ile DZD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?

    CHEQ ile DZD arasındaki kur, Cheqd ve Cezayir Dinarı varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.

  3. Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?

    Gösterilen CHEQ / DZD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.

  4. CHEQ ile DZD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?

    Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.

  5. CHEQ ile DZD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?

    Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.

  6. Şu anda CHEQ kriptosunu DZD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?

    Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.

  7. CHEQ kriptosundan DZD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?

    Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.

  8. CHEQ kriptosunun DZD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?

    Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle CHEQ varlığının DZD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.

  9. Haberler ve düzenlemeler CHEQ ile DZD arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?

    Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, DZD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve CHEQ sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.

  10. CHEQ ile DZD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?

    Cheqd halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da CHEQ ile DZD arasındaki kuru doğrudan etkiler.

  11. CHEQ ile DZD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?

    Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

  12. CHEQ ile DZD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?

    Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.

  13. Gün içindeki CHEQ ile DZD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?

    Bu sayfayı veya Cheqd fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.

  14. CHEQ ile DZD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?

    Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak DZD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.

  15. CHEQ / DZD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?

    Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.

  16. Cheqd ve Cezayir Dinarı arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?

    Cheqd ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.

  17. CHEQ kriptosunu DZD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?

    Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, DZD para birimini eşit değerdeki CHEQ kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.

  18. CHEQ / DZD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?

    Çoğu yatırımcı, CHEQ fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, CHEQ ile DZD arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.

  19. Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında CHEQ ile DZD arasındaki kur nasıl değişir?

    Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak DZD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.

  20. MEXC, CHEQ / DZD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?

    MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.