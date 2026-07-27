Just a chill guy (CHILLGUY) Bugünkü Teknik Analizi Just a chill guy Analiz sayfası, CHILLGUY tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Just a chill guy projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Just a chill guy (CHILLGUY) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,01165 -- +%22,64 +%37,85 +%4,95

Just a chill guy Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Just a chill guy için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 11 Nötr 6 Alış 9 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 8 Nötr 2 Alış 4 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 4 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,01165 0,01165 R2 0,01165 0,01164 R1 0,01164 0,01164 PP 0,01164 0,01164 S1 0,01163 0,01163 S2 0,01163 0,01163 S3 0,01162 0,01163

Just a chill guy Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,89M $7,03 M $7,92 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,54 M 3 Günlük Aktif Satış $0,55 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,67 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,67 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Just a chill guy Sermaye Akışı Net Giriş CHILLGUYUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,09 M 0,01 2026-07-26 -$0,12 M 0,01 2026-07-25 -$0,13 M 0,01 2026-07-24 $0,00 M 0,01 2026-07-23 -$0,02 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Just a chill guy (CHILLGUY) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Just a chill guy fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim CHILLGUY / USDT $0,011658 $0,011658 $0,011658 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat