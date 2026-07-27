Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Just a chill guy hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Just a chill guy hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

CHILLGUY Hakkında Daha Fazla Bilgi

CHILLGUY Fiyat Bilgileri

CHILLGUY Nedir

CHILLGUY Resmi Websitesi

CHILLGUY Token Ekonomisi

CHILLGUY Fiyat Tahmini

CHILLGUY Fiyat Geçmişi

CHILLGUY Satın Alma Kılavuzu

CHILLGUY / İtibari Para Dönüştürücüsü

CHILLGUY Spot

CHILLGUY USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Just a chill guy (CHILLGUY) Bugünkü Teknik Analizi

Just a chill guy (CHILLGUY) Bugünkü Teknik Analizi

Just a chill guy Analiz sayfası, CHILLGUY tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Just a chill guy projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Just a chill guy (CHILLGUY) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,01165--+%22,64+%37,85+%4,95
Just a chill guy Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Just a chill guy Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Just a chill guy için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 11
Nötr 6
Alış 9
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 8Nötr 2Alış 4
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 4Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,01165
0,01165
R2
0,01165
0,01164
R1
0,01164
0,01164
PP
0,01164
0,01164
S1
0,01163
0,01163
S2
0,01163
0,01163
S3
0,01162
0,01163

Just a chill guy Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,89M
$7,03 M
$7,92 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,54 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,55 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,67 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,67 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Just a chill guy Sermaye Akışı

Net GirişCHILLGUYUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,09 M0,01
2026-07-26-$0,12 M0,01
2026-07-25-$0,13 M0,01
2026-07-24$0,00 M0,01
2026-07-23-$0,02 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Just a chill guy Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Just a chill guy (CHILLGUY) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Just a chill guy fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
CHILLGUY/USDT
$0,011658
$0,011658$0,011658
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

CHILLGUY / USD Hesaplayıcı

Miktar

CHILLGUY
CHILLGUY
USD
USD

1 CHILLGUY = 0,01165 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.