CHR (CHR) Bugünkü Teknik Analizi CHR Analiz sayfası, CHR tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. CHR projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

CHR (CHR) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,01279 -- -%15,53 -%14,34 -%43,16

CHR Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, CHR için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 10 Nötr 4 Alış 12 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 2 Nötr 2 Alış 10 Teknik İndikatörler : Satış Satış 8 Nötr 2 Alış 2 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,01281 0,01281 R2 0,01281 0,0128 R1 0,0128 0,0128 PP 0,0128 0,0128 S1 0,01279 0,01279 S2 0,01279 0,01279 S3 0,01278 0,01279

CHR Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,57M $7,52 M $8,09 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,01 M 3 Günlük Aktif Satış $0,01 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,14 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,14 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. CHR Sermaye Akışı Net Giriş CHRUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,02 M 0,01 2026-07-26 -$0,03 M 0,01 2026-07-25 -$0,01 M 0,01 2026-07-24 -$0,02 M 0,01 2026-07-23 -$0,11 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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