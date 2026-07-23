Bugünkü CHWY Fiyatı

Bugünkü CHWY (CHWY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CHWY / USD dönüşüm oranı CHWY başına $ 0 şeklindedir.

CHWY, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.334,45 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B CHWY şeklindedir. Son 24 saat içinde CHWY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CHWY, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CHWY (CHWY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,33K$ 15,33K $ 15,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,33K$ 15,33K $ 15,33K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki CHWY piyasa değeri $ 15,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CHWY arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,33K.