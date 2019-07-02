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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Chiliz hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Chiliz hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Chiliz (CHZ) Bugünkü Teknik Analizi

Chiliz (CHZ) Bugünkü Teknik Analizi

Chiliz Analiz sayfası, CHZ tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Chiliz projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Chiliz (CHZ) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,01386---%10,47-%22,96-%69,95
Chiliz Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Chiliz Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Chiliz için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 10
Nötr 2
Alış 14
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 2Nötr 0Alış 12
Teknik İndikatörler:SatışSatış 8Nötr 2Alış 2
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,01385
0,01385
R2
0,01385
0,01384
R1
0,01384
0,01383
PP
0,01383
0,01383
S1
0,01382
0,01382
S2
0,01381
0,01381
S3
0,0138
0,01381

Chiliz Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,35M
$6,60 M
$6,25 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,04M
3 Günlük Aktif Alış
$0,94 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,90 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,26M
7 Günlük Aktif Alışlar
$3,09 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$2,83 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Chiliz Sermaye Akışı

Net GirişCHZUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,01 M0,01
2026-07-26-$0,04 M0,01
2026-07-25-$0,12 M0,01
2026-07-24-$0,27 M0,01
2026-07-23-$0,06 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Chiliz Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Chiliz (CHZ) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Chiliz fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
CHZ/USDT
$0,01386
$0,01386$0,01386
%0,00
%0,00 (USDT)
CHZ/USDC
$0,01386
$0,01386$0,01386
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

CHZ / USD Hesaplayıcı

Miktar

CHZ
CHZ
USD
USD

1 CHZ = 0,01386 USD

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