tokenbot (CLANKER) Bugünkü Teknik Analizi tokenbot Analiz sayfası, CLANKER tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. tokenbot projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

tokenbot (CLANKER) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $14,03 -- +%2,40 -%10,70 -%41,50

Tokenbot Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Tokenbot için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 9 Nötr 2 Alış 15 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 7 Nötr 0 Alış 7 Teknik İndikatörler : Güçlü Alış Satış 2 Nötr 2 Alış 8 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 14,0666 14,0533 R2 14,0533 14,0456 R1 14,0466 14,0409 PP 14,0333 14,0333 S1 14,0266 14,0256 S2 14,0133 14,0209 S3 14,0066 14,0133

Tokenbot Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,11M $1,57 M $1,67 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,04 M 3 Günlük Aktif Satış $0,04 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,09 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,08 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Tokenbot Sermaye Akışı Net Giriş CLANKERUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,03 M 13,87 2026-07-26 $0,00 M 12,99 2026-07-25 -$0,01 M 12,90 2026-07-24 $0,01 M 12,92 2026-07-23 $0,02 M 13,57 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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