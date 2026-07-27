Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Tokenbot hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Tokenbot hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

CLANKER Hakkında Daha Fazla Bilgi

CLANKER Fiyat Bilgileri

CLANKER Nedir

CLANKER Resmi Websitesi

CLANKER Token Ekonomisi

CLANKER Fiyat Tahmini

CLANKER Fiyat Geçmişi

CLANKER Satın Alma Kılavuzu

CLANKER / İtibari Para Dönüştürücüsü

CLANKER Spot

CLANKER USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

tokenbot (CLANKER) Bugünkü Teknik Analizi

tokenbot (CLANKER) Bugünkü Teknik Analizi

tokenbot Analiz sayfası, CLANKER tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. tokenbot projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

tokenbot (CLANKER) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$14,03--+%2,40-%10,70-%41,50
tokenbot Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Tokenbot Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Tokenbot için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 9
Nötr 2
Alış 15
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 7Nötr 0Alış 7
Teknik İndikatörler:Güçlü AlışSatış 2Nötr 2Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
14,0666
14,0533
R2
14,0533
14,0456
R1
14,0466
14,0409
PP
14,0333
14,0333
S1
14,0266
14,0256
S2
14,0133
14,0209
S3
14,0066
14,0133

Tokenbot Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,11M
$1,57 M
$1,67 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,04 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,04 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,09 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,08 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Tokenbot Sermaye Akışı

Net GirişCLANKERUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,03 M13,87
2026-07-26$0,00 M12,99
2026-07-25-$0,01 M12,90
2026-07-24$0,01 M12,92
2026-07-23$0,02 M13,57

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

tokenbot Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de tokenbot (CLANKER) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı tokenbot fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
CLANKER/USDT
$14,03
$14,03$14,03
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

CLANKER / USD Hesaplayıcı

Miktar

CLANKER
CLANKER
USD
USD

1 CLANKER = 14,03 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.