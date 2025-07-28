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ClaudeMini Fiyatı(CMINI)

ClaudeMini (CMINI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00023
$0,00023$0,00023
-%92,331D
USD

CMINI Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

ClaudeMini (CMINI), şu anda 0,00023 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. CMINI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ClaudeMini Ana Piyasa Performansı:

$ 48,03K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%92,33
ClaudeMini 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

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CMINI Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için ClaudeMini fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0027687-%92,33
30 Gün$ -0,00277-%92,34
60 Gün$ -0,00277-%92,34
90 Gün$ -0,00277-%92,34
Bugünkü ClaudeMini Fiyatı Değişimi

Bugün, CMINI, $ -0,0027687 (-%92,33) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

ClaudeMini 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00277 (-%92,34) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

ClaudeMini 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CMINI değişimi $ -0,00277 (-%92,34) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

ClaudeMini 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00277 (-%92,34) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

CMINI Fiyat Bilgisi

En güncel ClaudeMini fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,000202
$ 0,000202$ 0,000202

$ 0,007078
$ 0,007078$ 0,007078

$ 0,007078
$ 0,007078$ 0,007078

-%9,45

-%92,33

-%92,34

CMINI Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 48,03K
$ 48,03K$ 48,03K

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ClaudeMini (CMINI) Nedir?

ClaudeMini, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ClaudeMini yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CMINI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda ClaudeMini hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, ClaudeMini satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

ClaudeMini Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, ClaudeMini, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CMINI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen ClaudeMini fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

ClaudeMini Fiyat Geçmişi

CMINI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CMINI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen ClaudeMini fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

ClaudeMini (CMINI) Token Ekonomisi

ClaudeMini (CMINI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CMINI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

ClaudeMini (CMINI) Satın Alma

Nasıl ClaudeMini satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım ClaudeMini Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

CMINI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CMINI / VND
6,05245
1 CMINI / AUD
A$0,0003519
1 CMINI / GBP
0,0001702
1 CMINI / EUR
0,0001978
1 CMINI / USD
$0,00023
1 CMINI / MYR
RM0,0009729
1 CMINI / TRY
0,0093311
1 CMINI / JPY
¥0,03404
1 CMINI / ARS
ARS$0,2975418
1 CMINI / RUB
0,0189497
1 CMINI / INR
0,0199778
1 CMINI / IDR
Rp3,7704912
1 CMINI / KRW
0,3198886
1 CMINI / PHP
0,0131629
1 CMINI / EGP
￡E.0,0111941
1 CMINI / BRL
R$0,0012857
1 CMINI / CAD
C$0,0003151
1 CMINI / BDT
0,0281888
1 CMINI / NGN
0,3516815
1 CMINI / UAH
0,0096232
1 CMINI / VES
Bs0,02806
1 CMINI / CLP
$0,22034
1 CMINI / PKR
Rs0,065136
1 CMINI / KZT
0,1251338
1 CMINI / THB
฿0,0074566
1 CMINI / TWD
NT$0,006831
1 CMINI / AED
د.إ0,0008441
1 CMINI / CHF
Fr0,000184
1 CMINI / HKD
HK$0,0018032
1 CMINI / MAD
.د.م0,0020792
1 CMINI / MXN
$0,0043194
1 CMINI / PLN
0,0008487
1 CMINI / RON
лв0,0010074
1 CMINI / SEK
kr0,0022172
1 CMINI / BGN
лв0,0003887
1 CMINI / HUF
Ft0,0793362
1 CMINI / CZK
0,0048875
1 CMINI / KWD
د.ك0,00007015
1 CMINI / ILS
0,0007705

ClaudeMini Kaynağı

ClaudeMini hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

CMINI
CMINI
USD
USD

1 CMINI = 0,00023 USD

Al-Sat

CMINIUSDT
$0,00023
$0,00023$0,00023
-%92,34

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