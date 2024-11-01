ChainOpera AI (COAI) Bugünkü Teknik Analizi ChainOpera AI Analiz sayfası, COAI tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. ChainOpera AI projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

ChainOpera AI (COAI) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,3223 -- +%3,23 +%12,96 -%3,65

ChainOpera AI Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, ChainOpera AI için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 16 Nötr 1 Alış 9 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 12 Nötr 0 Alış 2 Teknik İndikatörler : Alış Satış 4 Nötr 1 Alış 7 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,3214 0,3213 R2 0,3213 0,3213 R1 0,3213 0,3213 PP 0,3212 0,3212 S1 0,3212 0,3212 S2 0,3211 0,3212 S3 0,3211 0,3211

ChainOpera AI Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 1,17M $5,45 M $4,28 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,05M 3 Günlük Aktif Alış $0,41 M 3 Günlük Aktif Satış $0,37 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,09M 7 Günlük Aktif Alışlar $1,69 M 7 Günlük Aktif Satışlar $1,60 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. ChainOpera AI Sermaye Akışı Net Giriş COAIUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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