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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere ChainOpera AI hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere ChainOpera AI hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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ChainOpera AI (COAI) Bugünkü Teknik Analizi

ChainOpera AI (COAI) Bugünkü Teknik Analizi

ChainOpera AI Analiz sayfası, COAI tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. ChainOpera AI projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

ChainOpera AI (COAI) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,3223--+%3,23+%12,96-%3,65
ChainOpera AI Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

ChainOpera AI Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, ChainOpera AI için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 16
Nötr 1
Alış 9
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 12Nötr 0Alış 2
Teknik İndikatörler:AlışSatış 4Nötr 1Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,3214
0,3213
R2
0,3213
0,3213
R1
0,3213
0,3213
PP
0,3212
0,3212
S1
0,3212
0,3212
S2
0,3211
0,3212
S3
0,3211
0,3211

ChainOpera AI Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
1,17M
$5,45 M
$4,28 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,05M
3 Günlük Aktif Alış
$0,41 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,37 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,09M
7 Günlük Aktif Alışlar
$1,69 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$1,60 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

ChainOpera AI Sermaye Akışı

Net GirişCOAIUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

ChainOpera AI Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de ChainOpera AI (COAI) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı ChainOpera AI fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
COAI/USDT
$0,3222
$0,3222$0,3222
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

COAI / USD Hesaplayıcı

Miktar

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 0,3222 USD

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