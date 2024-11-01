Collect on Fanable (COLLECT) Bugünkü Teknik Analizi Collect on Fanable Analiz sayfası, COLLECT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Collect on Fanable projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Collect on Fanable (COLLECT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,04864 -- +%5,44 +%5,92 +%71,38

Collect on Fanable Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Collect on Fanable için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 15 Nötr 2 Alış 9 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 8 Nötr 0 Alış 6 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 2 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,04884 0,04881 R2 0,04881 0,0488 R1 0,0488 0,04879 PP 0,04877 0,04877 S1 0,04876 0,04876 S2 0,04873 0,04875 S3 0,04872 0,04873

Collect on Fanable Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,41M $2,39 M $2,80 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,08 M 3 Günlük Aktif Satış $0,09 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,02M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,44 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,46 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Collect on Fanable Sermaye Akışı Net Giriş COLLECTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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