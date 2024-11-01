Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Collect on Fanable hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Collect on Fanable hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

COLLECT Hakkında Daha Fazla Bilgi

COLLECT Fiyat Bilgileri

COLLECT Nedir

COLLECT Resmi Websitesi

COLLECT Token Ekonomisi

COLLECT Fiyat Tahmini

COLLECT Fiyat Geçmişi

COLLECT Satın Alma Kılavuzu

COLLECT / İtibari Para Dönüştürücüsü

COLLECT Spot

COLLECT USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Collect on Fanable (COLLECT) Bugünkü Teknik Analizi

Collect on Fanable (COLLECT) Bugünkü Teknik Analizi

Collect on Fanable Analiz sayfası, COLLECT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Collect on Fanable projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Collect on Fanable (COLLECT) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,04864--+%5,44+%5,92+%71,38
Collect on Fanable Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Collect on Fanable Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Collect on Fanable için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 15
Nötr 2
Alış 9
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 8Nötr 0Alış 6
Teknik İndikatörler:SatışSatış 7Nötr 2Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,04884
0,04881
R2
0,04881
0,0488
R1
0,0488
0,04879
PP
0,04877
0,04877
S1
0,04876
0,04876
S2
0,04873
0,04875
S3
0,04872
0,04873

Collect on Fanable Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,41M
$2,39 M
$2,80 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,08 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,09 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,02M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,44 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,46 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Collect on Fanable Sermaye Akışı

Net GirişCOLLECTUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Collect on Fanable Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Collect on Fanable (COLLECT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Collect on Fanable fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
COLLECT/USDT
$0,04864
$0,04864$0,04864
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

COLLECT / USD Hesaplayıcı

Miktar

COLLECT
COLLECT
USD
USD

1 COLLECT = 0,04864 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.