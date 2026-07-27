Compound (COMP) Bugünkü Teknik Analizi Compound Analiz sayfası, COMP tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Compound projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Compound (COMP) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $16,68 -- -%1,66 +%2,77 -%27,73

Compound Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Compound için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 18 Nötr 0 Alış 8 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Alış Satış 4 Nötr 0 Alış 8 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 16,6833 16,6766 R2 16,6766 16,6728 R1 16,6733 16,6704 PP 16,6666 16,6666 S1 16,6633 16,6628 S2 16,6566 16,6604 S3 16,6533 16,6566

Compound Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,13M $2,76 M $2,63 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,03M 3 Günlük Aktif Alış $0,19 M 3 Günlük Aktif Satış $0,16 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,04M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,49 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,45 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Compound Sermaye Akışı Net Giriş COMPUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,08 M 16,83 2026-07-26 $0,04 M 17,47 2026-07-25 $0,00 M 17,37 2026-07-24 -$0,02 M 17,09 2026-07-23 $0,01 M 17,59 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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