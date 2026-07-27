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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Compound hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Compound hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Compound (COMP) Bugünkü Teknik Analizi

Compound (COMP) Bugünkü Teknik Analizi

Compound Analiz sayfası, COMP tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Compound projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Compound (COMP) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$16,68---%1,66+%2,77-%27,73
Compound Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Compound Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Compound için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 18
Nötr 0
Alış 8
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 4Nötr 0Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
16,6833
16,6766
R2
16,6766
16,6728
R1
16,6733
16,6704
PP
16,6666
16,6666
S1
16,6633
16,6628
S2
16,6566
16,6604
S3
16,6533
16,6566

Compound Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,13M
$2,76 M
$2,63 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,03M
3 Günlük Aktif Alış
$0,19 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,16 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,04M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,49 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,45 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Compound Sermaye Akışı

Net GirişCOMPUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,08 M16,83
2026-07-26$0,04 M17,47
2026-07-25$0,00 M17,37
2026-07-24-$0,02 M17,09
2026-07-23$0,01 M17,59

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Compound Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Compound (COMP) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Compound fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
COMP/USDT
$16,69
$16,69$16,69
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

COMP / USD Hesaplayıcı

Miktar

COMP
COMP
USD
USD

1 COMP = 16,68 USD

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