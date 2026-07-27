Cookie DAO (COOKIE) Bugünkü Teknik Analizi Cookie DAO Analiz sayfası, COOKIE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Cookie DAO projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Cookie DAO (COOKIE) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,00926 -- +%6,68 +%14,41 -%42,70

Cookie DAO Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Cookie DAO için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 14 Nötr 4 Alış 8 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 7 Nötr 1 Alış 6 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 3 Alış 2 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,00933 0,00932 R2 0,00932 0,00932 R1 0,00932 0,00932 PP 0,00931 0,00931 S1 0,00931 0,00931 S2 0,0093 0,00931 S3 0,0093 0,0093

Cookie DAO Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,10M $6,76 M $6,66 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,08 M 3 Günlük Aktif Satış $0,09 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,15 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,15 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Cookie DAO Sermaye Akışı Net Giriş COOKIEUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,01 M 0,01 2026-07-26 -$0,02 M 0,01 2026-07-25 $0,03 M 0,01 2026-07-24 $0,00 M 0,01 2026-07-23 $0,00 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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