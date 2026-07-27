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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Cookie DAO hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Cookie DAO hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Cookie DAO (COOKIE) Bugünkü Teknik Analizi

Cookie DAO (COOKIE) Bugünkü Teknik Analizi

Cookie DAO Analiz sayfası, COOKIE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Cookie DAO projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Cookie DAO (COOKIE) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,00926--+%6,68+%14,41-%42,70
Cookie DAO Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Cookie DAO için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 14
Nötr 4
Alış 8
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 7Nötr 1Alış 6
Teknik İndikatörler:SatışSatış 7Nötr 3Alış 2
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,00933
0,00932
R2
0,00932
0,00932
R1
0,00932
0,00932
PP
0,00931
0,00931
S1
0,00931
0,00931
S2
0,0093
0,00931
S3
0,0093
0,0093

Cookie DAO Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,10M
$6,76 M
$6,66 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,08 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,09 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,15 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,15 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Cookie DAO Sermaye Akışı

Net GirişCOOKIEUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,01 M0,01
2026-07-26-$0,02 M0,01
2026-07-25$0,03 M0,01
2026-07-24$0,00 M0,01
2026-07-23$0,00 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Cookie DAO Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Cookie DAO (COOKIE) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Cookie DAO fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
COOKIE/USDT
$0,00926
$0,00926$0,00926
%0,00
%0,00 (USDT)
COOKIE/USDC
$0,009274
$0,009274$0,009274
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

COOKIE / USD Hesaplayıcı

Miktar

COOKIE
COOKIE
USD
USD

1 COOKIE = 0,00925 USD

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