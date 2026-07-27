Core DAO (CORE) Bugünkü Teknik Analizi Core DAO Analiz sayfası, CORE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Core DAO projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Core DAO (CORE) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,01787 -- -%26,53 -%27,66 -%54,63

Core DAO Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Core DAO için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Güçlü Alış Satış 4 Nötr 6 Alış 16 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 0 Nötr 1 Alış 13 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 4 Nötr 5 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,01785 0,01785 R2 0,01785 0,01784 R1 0,01784 0,01784 PP 0,01784 0,01784 S1 0,01783 0,01783 S2 0,01783 0,01783 S3 0,01782 0,01783

Core DAO Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,14M $7,07 M $7,21 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,03M 3 Günlük Aktif Alış $0,58 M 3 Günlük Aktif Satış $0,55 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $1,63 M 7 Günlük Aktif Satışlar $1,63 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Core DAO Sermaye Akışı Net Giriş COREUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,03 M 0,02 2026-07-26 -$0,18 M 0,02 2026-07-25 -$0,03 M 0,02 2026-07-24 $0,34 M 0,02 2026-07-23 -$0,07 M 0,02 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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