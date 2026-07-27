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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Core DAO hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Core DAO hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Core DAO (CORE) Bugünkü Teknik Analizi

Core DAO (CORE) Bugünkü Teknik Analizi

Core DAO Analiz sayfası, CORE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Core DAO projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Core DAO (CORE) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,01787---%26,53-%27,66-%54,63
Core DAO Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Core DAO Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Core DAO için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Alış
Satış 4
Nötr 6
Alış 16
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 0Nötr 1Alış 13
Teknik İndikatörler:NötrSatış 4Nötr 5Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,01785
0,01785
R2
0,01785
0,01784
R1
0,01784
0,01784
PP
0,01784
0,01784
S1
0,01783
0,01783
S2
0,01783
0,01783
S3
0,01782
0,01783

Core DAO Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,14M
$7,07 M
$7,21 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,03M
3 Günlük Aktif Alış
$0,58 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,55 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$1,63 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$1,63 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Core DAO Sermaye Akışı

Net GirişCOREUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,03 M0,02
2026-07-26-$0,18 M0,02
2026-07-25-$0,03 M0,02
2026-07-24$0,34 M0,02
2026-07-23-$0,07 M0,02

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Core DAO Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Core DAO (CORE) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Core DAO fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
CORE/USDT
$0,01787
$0,01787$0,01787
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

CORE / USD Hesaplayıcı

Miktar

CORE
CORE
USD
USD

1 CORE = 0,01787 USD

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