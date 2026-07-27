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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere CoW Protocol hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere CoW Protocol hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

COW Hakkında Daha Fazla Bilgi

COW Fiyat Bilgileri

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CoW Protocol (COW) Bugünkü Teknik Analizi

CoW Protocol (COW) Bugünkü Teknik Analizi

CoW Protocol Analiz sayfası, COW tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. CoW Protocol projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

CoW Protocol (COW) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,1323---%0,90-%9,70-%28,76
CoW Protocol Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

CoW Protocol Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, CoW Protocol için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 6
Nötr 2
Alış 18
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 4Nötr 0Alış 10
Teknik İndikatörler:Güçlü AlışSatış 2Nötr 2Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,1318
0,1316
R2
0,1316
0,1315
R1
0,1315
0,1314
PP
0,1313
0,1313
S1
0,1312
0,1312
S2
0,131
0,1311
S3
0,1309
0,131

CoW Protocol Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,12M
$4,04 M
$3,92 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,05 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,04 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,10 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,08 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

CoW Protocol Sermaye Akışı

Net GirişCOWUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,02 M0,13
2026-07-26$0,03 M0,13
2026-07-25$0,00 M0,13
2026-07-24$0,00 M0,13
2026-07-23-$0,02 M0,14

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

CoW Protocol Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de CoW Protocol (COW) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı CoW Protocol fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
COW/USDT
$0,1323
$0,1323$0,1323
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

COW / USD Hesaplayıcı

Miktar

COW
COW
USD
USD

1 COW = 0,1323 USD

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