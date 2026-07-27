Cronos (CRO) Bugünkü Teknik Analizi Cronos Analiz sayfası, CRO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Cronos projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Cronos (CRO) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,05697 -- -%1,37 +%3,16 -%17,52

Cronos Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Cronos için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 9 Nötr 6 Alış 11 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 2 Nötr 3 Alış 9 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 3 Alış 2 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,05699 0,05698 R2 0,05698 0,05697 R1 0,05697 0,05697 PP 0,05696 0,05696 S1 0,05695 0,05695 S2 0,05694 0,05695 S3 0,05693 0,05694

Cronos Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,07M $4,90 M $4,97 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,38 M 3 Günlük Aktif Satış $0,36 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $1,57 M 7 Günlük Aktif Satışlar $1,56 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Cronos Sermaye Akışı Net Giriş CROUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,06 M 0,06 2026-07-26 $0,05 M 0,06 2026-07-25 -$0,10 M 0,06 2026-07-24 -$0,20 M 0,06 2026-07-23 -$0,04 M 0,06 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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