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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Cronos hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Cronos hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Cronos (CRO) Bugünkü Teknik Analizi

Cronos (CRO) Bugünkü Teknik Analizi

Cronos Analiz sayfası, CRO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Cronos projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Cronos (CRO) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,05697---%1,37+%3,16-%17,52
Cronos Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Cronos Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Cronos için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 9
Nötr 6
Alış 11
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 2Nötr 3Alış 9
Teknik İndikatörler:SatışSatış 7Nötr 3Alış 2
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,05699
0,05698
R2
0,05698
0,05697
R1
0,05697
0,05697
PP
0,05696
0,05696
S1
0,05695
0,05695
S2
0,05694
0,05695
S3
0,05693
0,05694

Cronos Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,07M
$4,90 M
$4,97 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,38 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,36 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$1,57 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$1,56 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Cronos Sermaye Akışı

Net GirişCROUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,06 M0,06
2026-07-26$0,05 M0,06
2026-07-25-$0,10 M0,06
2026-07-24-$0,20 M0,06
2026-07-23-$0,04 M0,06

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Cronos Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Cronos (CRO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Cronos fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
CRO/USDT
$0,057
$0,057$0,057
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

CRO / USD Hesaplayıcı

Miktar

CRO
CRO
USD
USD

1 CRO = 0,05697 USD

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