Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere ONEchain hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere ONEchain hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

CROSS Hakkında Daha Fazla Bilgi

CROSS Fiyat Bilgileri

CROSS Nedir

CROSS Whitepaper

CROSS Resmi Websitesi

CROSS Token Ekonomisi

CROSS Fiyat Tahmini

CROSS Fiyat Geçmişi

CROSS Satın Alma Kılavuzu

CROSS / İtibari Para Dönüştürücüsü

CROSS Spot

CROSS USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

ONEchain (CROSS) Bugünkü Teknik Analizi

ONEchain (CROSS) Bugünkü Teknik Analizi

ONEchain Analiz sayfası, CROSS tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. ONEchain projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

ONEchain (CROSS) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,08747--+%25,45+%2,53-%15,21
ONEchain Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

ONEchain Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, ONEchain için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 8
Nötr 5
Alış 13
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 6Nötr 0Alış 8
Teknik İndikatörler:AlışSatış 2Nötr 5Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,0874
0,08738
R2
0,08738
0,08736
R1
0,08735
0,08735
PP
0,08733
0,08733
S1
0,0873
0,08731
S2
0,08728
0,0873
S3
0,08725
0,08728

ONEchain Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,19M
$3,46 M
$3,65 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$1,34 M
3 Günlük Aktif Satış
$1,35 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$1,42 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$1,42 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

ONEchain Sermaye Akışı

Net GirişCROSSUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

ONEchain Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de ONEchain (CROSS) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı ONEchain fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
CROSS/USDT
$0,08747
$0,08747$0,08747
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

CROSS / USD Hesaplayıcı

Miktar

CROSS
CROSS
USD
USD

1 CROSS = 0,08747 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.