Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Curve hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Curve hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

CRV Hakkında Daha Fazla Bilgi

CRV Fiyat Bilgileri

CRV Nedir

CRV Whitepaper

CRV Resmi Websitesi

CRV Token Ekonomisi

CRV Fiyat Tahmini

CRV Fiyat Geçmişi

CRV Satın Alma Kılavuzu

CRV / İtibari Para Dönüştürücüsü

CRV Spot

CRV Coin-M Vadeli İşlemleri

CRV USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Curve (CRV) Bugünkü Teknik Analizi

Curve (CRV) Bugünkü Teknik Analizi

Curve Analiz sayfası, CRV tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Curve projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Curve (CRV) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,2109---%2,86+%9,72-%7,83
Curve Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Curve Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Curve için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 8
Nötr 3
Alış 15
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 1Nötr 1Alış 12
Teknik İndikatörler:SatışSatış 7Nötr 2Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,2107
0,2106
R2
0,2106
0,2106
R1
0,2106
0,2106
PP
0,2105
0,2105
S1
0,2105
0,2105
S2
0,2104
0,2105
S3
0,2104
0,2104

Curve Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,03M
$14,13 M
$14,16 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,10M
3 Günlük Aktif Alış
$0,97 M
3 Günlük Aktif Satış
$1,07 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$2,93 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$2,93 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Curve Sermaye Akışı

Net GirişCRVUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,07 M0,21
2026-07-26-$0,16 M0,20
2026-07-25$0,13 M0,20
2026-07-24-$0,14 M0,20
2026-07-23-$0,11 M0,21

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Curve Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Curve (CRV) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Curve fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
CRV/USDT
$0,2109
$0,2109$0,2109
%0,00
%0,00 (USDT)
CRV/USDC
$0,2106
$0,2106$0,2106
%0,00
%0,00 (USDT)
CRV/ETH
$0,00010769
$0,00010769$0,00010769
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

CRV / USD Hesaplayıcı

Miktar

CRV
CRV
USD
USD

1 CRV = 0,2109 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.