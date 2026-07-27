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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Convex Finance hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Convex Finance hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

CVX Hakkında Daha Fazla Bilgi

CVX Fiyat Bilgileri

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Convex Finance (CVX) Bugünkü Teknik Analizi

Convex Finance (CVX) Bugünkü Teknik Analizi

Convex Finance Analiz sayfası, CVX tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Convex Finance projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Convex Finance (CVX) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$1,342--+%9,37+%19,28-%22,43
Convex Finance Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Convex Finance Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Convex Finance için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Alış
Satış 4
Nötr 3
Alış 19
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 3Nötr 0Alış 11
Teknik İndikatörler:Güçlü AlışSatış 1Nötr 3Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
1,3429
1,3409
R2
1,3409
1,3398
R1
1,3399
1,3391
PP
1,3379
1,3379
S1
1,3369
1,3368
S2
1,335
1,3361
S3
1,3339
1,335

Convex Finance Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,14M
$1,32 M
$1,17 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,03M
3 Günlük Aktif Alış
$0,45 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,48 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,57 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,58 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Convex Finance Sermaye Akışı

Net GirişCVXUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,07 M1,34
2026-07-26$0,34 M1,32
2026-07-25$0,53 M1,32
2026-07-24$0,00 M1,21
2026-07-23-$0,04 M1,21

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Convex Finance Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Convex Finance (CVX) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Convex Finance fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
CVX/USDT
$1,342
$1,342$1,342
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

CVX / USD Hesaplayıcı

Miktar

CVX
CVX
USD
USD

1 CVX = 1,342 USD

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