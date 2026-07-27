Convex Finance (CVX) Bugünkü Teknik Analizi Convex Finance Analiz sayfası, CVX tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Convex Finance projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Convex Finance (CVX) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $1,342 -- +%9,37 +%19,28 -%22,43

Convex Finance Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Convex Finance için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Güçlü Alış Satış 4 Nötr 3 Alış 19 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 3 Nötr 0 Alış 11 Teknik İndikatörler : Güçlü Alış Satış 1 Nötr 3 Alış 8 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 1,3429 1,3409 R2 1,3409 1,3398 R1 1,3399 1,3391 PP 1,3379 1,3379 S1 1,3369 1,3368 S2 1,335 1,3361 S3 1,3339 1,335

Convex Finance Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,14M $1,32 M $1,17 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,03M 3 Günlük Aktif Alış $0,45 M 3 Günlük Aktif Satış $0,48 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,57 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,58 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Convex Finance Sermaye Akışı Net Giriş CVXUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,07 M 1,34 2026-07-26 $0,34 M 1,32 2026-07-25 $0,53 M 1,32 2026-07-24 $0,00 M 1,21 2026-07-23 -$0,04 M 1,21 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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