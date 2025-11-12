Bugünkü CZ STATUE Fiyatı

Bugünkü CZ STATUE (CZSTATUE) fiyatı $ 0,0000666 olup, son 24 saatte % 22,48 değişim gösterdi. Mevcut CZSTATUE / USD dönüşüm oranı CZSTATUE başına $ 0,0000666 şeklindedir.

CZ STATUE, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- CZSTATUE şeklindedir. Son 24 saat içinde CZSTATUE, $ 0,0000635 (en düşük) ile $ 0,0000937 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CZSTATUE, son bir saatte -%5,27 ve son 7 günde -%63,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,72K seviyesine ulaştı.

CZ STATUE (CZSTATUE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,72K$ 54,72K $ 54,72K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

