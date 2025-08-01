dAppstore (DAPPX) Nedir?

DAPPX, Oyna Kazan oyunlarının geliştirilmesini, yayınlanmasını ve para kazanılmasını destekleyen Steam benzeri bağımsız bir uygulamadır. AAA dereceli, kazan-kazan (P2E) oyunları ve blok zinciri uygulamaları için bir oyun başlatıcıdır ve piyasadaki en kullanışlı, kullanıcı dostu ve nihai dApp oyun mağazalarından biridir.

dAppstore, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, dAppstore yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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dAppstore Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, dAppstore, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DAPPX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen dAppstore fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

dAppstore Fiyat Geçmişi

DAPPX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DAPPX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen dAppstore fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

dAppstore (DAPPX) Token Ekonomisi

dAppstore (DAPPX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DAPPX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

dAppstore (DAPPX) Satın Alma

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DAPPX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DAPPX / VND ₫ 4,2182945 1 DAPPX / AUD A$ 0,000246862 1 DAPPX / GBP ￡ 0,000120225 1 DAPPX / EUR € 0,000137858 1 DAPPX / USD $ 0,0001603 1 DAPPX / MYR RM 0,000679672 1 DAPPX / TRY ₺ 0,006519401 1 DAPPX / JPY ¥ 0,0235641 1 DAPPX / ARS ARS$ 0,217208103 1 DAPPX / RUB ₽ 0,012714996 1 DAPPX / INR ₹ 0,013986175 1 DAPPX / IDR Rp 2,627868432 1 DAPPX / KRW ₩ 0,222329688 1 DAPPX / PHP ₱ 0,009246104 1 DAPPX / EGP ￡E. 0,007769741 1 DAPPX / BRL R$ 0,000886459 1 DAPPX / CAD C$ 0,000219611 1 DAPPX / BDT ৳ 0,019351416 1 DAPPX / NGN ₦ 0,242509855 1 DAPPX / UAH ₴ 0,006615581 1 DAPPX / VES Bs 0,0197169 1 DAPPX / CLP $ 0,155491 1 DAPPX / PKR Rs 0,044914457 1 DAPPX / KZT ₸ 0,08590477 1 DAPPX / THB ฿ 0,005212956 1 DAPPX / TWD NT$ 0,004781749 1 DAPPX / AED د.إ 0,000588301 1 DAPPX / CHF Fr 0,00012824 1 DAPPX / HKD HK$ 0,001256752 1 DAPPX / MAD .د.م 0,001449112 1 DAPPX / MXN $ 0,003024861 1 DAPPX / PLN zł 0,000591507 1 DAPPX / RON лв 0,000703717 1 DAPPX / SEK kr 0,001550101 1 DAPPX / BGN лв 0,000269304 1 DAPPX / HUF Ft 0,05525541 1 DAPPX / CZK Kč 0,003409581 1 DAPPX / KWD د.ك 0,0000485709 1 DAPPX / ILS ₪ 0,000546623

dAppstore Kaynağı

dAppstore hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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