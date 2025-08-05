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DarkStar Fiyatı(DARKSTAR)

DarkStar (DARKSTAR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,133
$0,133$0,133
+%3,341D
USD

DARKSTAR Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

DarkStar (DARKSTAR), şu anda 0,13303 USD fiyatından işlem görmektedir ve 39,02M USD piyasa değerine sahiptir. DARKSTAR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

DarkStar Ana Piyasa Performansı:

$ 268,41K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,34
DarkStar 24 saatlik fiyat değişimi
293,33M USD
Dolaşımdaki arz

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DARKSTAR Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için DarkStar fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0042986+%3,34
30 Gün$ +0,12303+%1.230,30
60 Gün$ +0,12303+%1.230,30
90 Gün$ +0,12303+%1.230,30
Bugünkü DarkStar Fiyatı Değişimi

Bugün, DARKSTAR, $ +0,0042986 (+%3,34) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

DarkStar 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,12303 (+%1.230,30) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

DarkStar 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, DARKSTAR değişimi $ +0,12303 (+%1.230,30) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

DarkStar 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,12303 (+%1.230,30) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

DARKSTAR Fiyat Bilgisi

En güncel DarkStar fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,11507
$ 0,11507$ 0,11507

$ 0,17739
$ 0,17739$ 0,17739

$ 0,17739
$ 0,17739$ 0,17739

-%0,20

+%3,34

+%1.230,30

DARKSTAR Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 39,02M
$ 39,02M$ 39,02M

$ 268,41K
$ 268,41K$ 268,41K

293,33M
293,33M 293,33M

DarkStar (DARKSTAR) Nedir?

DarkStar, Web2 ve Web3'ü harmanlayan eğlenceli, çapraz platformlu bir uzay oyunudur. Uçak seviye atlama oyunu olan ve oynamaya başlamak çok kolay olan bu oyunda oyuncular savaşlar, bölüm sonu savaşları, otomatik seyir ve daha fazlası ile maceraların tadını çıkarabilir, uzay gemisini yükseltip oyuna bağlı kalabilirler. Yapay zekâ destekli görevler ve kişiselleştirilmiş stratejiler dâhil olmak üzere dinamik oyun deneyimi için gömülü gerçek zamanlı yapay zekâ sistemleri, oyunculara benzersiz bir deneyim sunar.

DarkStar, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, DarkStar yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- DARKSTAR staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda DarkStar hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, DarkStar satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

DarkStar Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, DarkStar, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DARKSTAR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen DarkStar fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

DarkStar Fiyat Geçmişi

DARKSTAR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DARKSTAR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen DarkStar fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

DarkStar (DARKSTAR) Token Ekonomisi

DarkStar (DARKSTAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DARKSTAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

DarkStar (DARKSTAR) Satın Alma

Nasıl DarkStar satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım DarkStar Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

DARKSTAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DARKSTAR / VND
3.500,68445
1 DARKSTAR / AUD
A$0,2048662
1 DARKSTAR / GBP
0,0997725
1 DARKSTAR / EUR
0,1144058
1 DARKSTAR / USD
$0,13303
1 DARKSTAR / MYR
RM0,5627169
1 DARKSTAR / TRY
5,4103301
1 DARKSTAR / JPY
¥19,55541
1 DARKSTAR / ARS
ARS$178,0846004
1 DARKSTAR / RUB
10,6756575
1 DARKSTAR / INR
11,6640704
1 DARKSTAR / IDR
Rp2.180,8193232
1 DARKSTAR / KRW
185,0207846
1 DARKSTAR / PHP
7,649225
1 DARKSTAR / EGP
￡E.6,4466338
1 DARKSTAR / BRL
R$0,731665
1 DARKSTAR / CAD
C$0,1822511
1 DARKSTAR / BDT
16,2230085
1 DARKSTAR / NGN
203,4095215
1 DARKSTAR / UAH
5,547351
1 DARKSTAR / VES
Bs16,76178
1 DARKSTAR / CLP
$128,50698
1 DARKSTAR / PKR
Rs37,6847384
1 DARKSTAR / KZT
71,5594976
1 DARKSTAR / THB
฿4,3061811
1 DARKSTAR / TWD
NT$3,9869091
1 DARKSTAR / AED
د.إ0,4882201
1 DARKSTAR / CHF
Fr0,106424
1 DARKSTAR / HKD
HK$1,0429552
1 DARKSTAR / MAD
.د.م1,210573
1 DARKSTAR / MXN
$2,4889913
1 DARKSTAR / PLN
0,492211
1 DARKSTAR / RON
лв0,5826714
1 DARKSTAR / SEK
kr1,2850698
1 DARKSTAR / BGN
лв0,2234904
1 DARKSTAR / HUF
Ft45,7609897
1 DARKSTAR / CZK
2,8242269
1 DARKSTAR / KWD
د.ك0,04057415
1 DARKSTAR / ILS
0,4589535

DarkStar Kaynağı

DarkStar hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi DarkStar Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

DARKSTAR
DARKSTAR
USD
USD

1 DARKSTAR = 0,13303 USD

Al-Sat

DARKSTARUSDT
$0,13303
$0,13303$0,13303
+%7,30

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