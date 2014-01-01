DASH (DASH) Bugünkü Teknik Analizi DASH Analiz sayfası, DASH tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. DASH projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

DASH (DASH) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $32,32 -- -%6,22 -%5,92 -%8,35

DASH Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, DASH için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 10 Nötr 1 Alış 15 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 2 Nötr 0 Alış 12 Teknik İndikatörler : Satış Satış 8 Nötr 1 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 32,2933 32,2866 R2 32,2866 32,2828 R1 32,2833 32,2804 PP 32,2766 32,2766 S1 32,2733 32,2728 S2 32,2666 32,2704 S3 32,2633 32,2666

DASH Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,45M $3,11 M $3,56 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,07M 3 Günlük Aktif Alış $1,23 M 3 Günlük Aktif Satış $1,30 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,06M 7 Günlük Aktif Alışlar $5,43 M 7 Günlük Aktif Satışlar $5,37 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. DASH Sermaye Akışı Net Giriş DASHUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,25 M 32,26 2026-07-26 -$0,12 M 32,56 2026-07-25 -$0,43 M 32,30 2026-07-24 -$0,28 M 32,40 2026-07-23 -$0,19 M 33,13 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de DASH (DASH) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı DASH fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim DASH / USDT $32,31 $32,31 $32,31 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat DASH / USDC $32,31 $32,31 $32,31 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat DASH / BTC $0,0004978 $0,0004978 $0,0004978 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat