Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere DeBridge hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere DeBridge hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

DBR Hakkında Daha Fazla Bilgi

DBR Fiyat Bilgileri

DBR Nedir

DBR Whitepaper

DBR Resmi Websitesi

DBR Token Ekonomisi

DBR Fiyat Tahmini

DBR Fiyat Geçmişi

DBR Satın Alma Kılavuzu

DBR / İtibari Para Dönüştürücüsü

DBR Spot

DBR USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

deBridge (DBR) Bugünkü Teknik Analizi

deBridge (DBR) Bugünkü Teknik Analizi

deBridge Analiz sayfası, DBR tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. deBridge projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

deBridge (DBR) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,01438---%16,74-%6,63+%6,43
deBridge Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

DeBridge Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, DeBridge için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 7
Nötr 2
Alış 17
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 0Nötr 0Alış 14
Teknik İndikatörler:SatışSatış 7Nötr 2Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,01443
0,01442
R2
0,01442
0,0144
R1
0,01439
0,01439
PP
0,01438
0,01438
S1
0,01435
0,01436
S2
0,01434
0,01435
S3
0,01431
0,01434

DeBridge Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,25M
$1,82 M
$2,07 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,01 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,01 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,08 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,08 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

DeBridge Sermaye Akışı

Net GirişDBRUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,01
2026-07-26$0,04 M0,01
2026-07-25$0,00 M0,01
2026-07-24$0,01 M0,01
2026-07-23-$0,03 M0,02

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

deBridge Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de deBridge (DBR) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı deBridge fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
DBR/USDT
$0,01439
$0,01439$0,01439
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

DBR / USD Hesaplayıcı

Miktar

DBR
DBR
USD
USD

1 DBR = 0,01438 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.