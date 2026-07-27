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Decred (DCR) Bugünkü Teknik Analizi

Decred (DCR) Bugünkü Teknik Analizi

Decred Analiz sayfası, DCR tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Decred projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Decred (DCR) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$11,44---%9,24-%2,02-%40,06
Decred Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Decred Sermaye Akışı

Net GirişDCRUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,01 M11,41
2026-07-26$0,00 M11,60
2026-07-25$0,00 M11,70
2026-07-24$0,00 M11,66
2026-07-23-$0,02 M12,05

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Decred Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Decred (DCR) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Decred fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
DCR/USDT
$11,411
$11,411$11,411
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

DCR / USD Hesaplayıcı

Miktar

DCR
DCR
USD
USD

1 DCR = 11,44 USD

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