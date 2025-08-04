SUI Desci Agents (DESCI) Nedir?

SUI Desci Agents, DeSci varlıklarını piyasaya sürmek, yapay zekâ aracılarıyla kitlelerini büyütmek ve pump.fun'dan ilham alan mekaniklerle likidite oluşturmak için tasarlanmış bir platformdur. Uzun ömürlü araştırmaları demokratikleştirmeyi ve değerini kitlelere açmayı hedefliyoruz.

SUI Desci Agents, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SUI Desci Agents yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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SUI Desci Agents Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SUI Desci Agents, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DESCI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SUI Desci Agents fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SUI Desci Agents Fiyat Geçmişi

DESCI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DESCI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SUI Desci Agents fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SUI Desci Agents (DESCI) Token Ekonomisi

SUI Desci Agents (DESCI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DESCI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

SUI Desci Agents (DESCI) Satın Alma

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DESCI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DESCI / VND ₫ 8,68395 1 DESCI / AUD A$ 0,0005082 1 DESCI / GBP ￡ 0,0002475 1 DESCI / EUR € 0,0002838 1 DESCI / USD $ 0,00033 1 DESCI / MYR RM 0,0013959 1 DESCI / TRY ₺ 0,0134244 1 DESCI / JPY ¥ 0,04851 1 DESCI / ARS ARS$ 0,4459455 1 DESCI / RUB ₽ 0,0262449 1 DESCI / INR ₹ 0,0287661 1 DESCI / IDR Rp 5,4098352 1 DESCI / KRW ₩ 0,4570632 1 DESCI / PHP ₱ 0,0189816 1 DESCI / EGP ￡E. 0,0158136 1 DESCI / BRL R$ 0,0018282 1 DESCI / CAD C$ 0,0004521 1 DESCI / BDT ৳ 0,0398376 1 DESCI / NGN ₦ 0,4992405 1 DESCI / UAH ₴ 0,0136191 1 DESCI / VES Bs 0,04059 1 DESCI / CLP $ 0,3201 1 DESCI / PKR Rs 0,0924627 1 DESCI / KZT ₸ 0,176847 1 DESCI / THB ฿ 0,0107118 1 DESCI / TWD NT$ 0,0098472 1 DESCI / AED د.إ 0,0012111 1 DESCI / CHF Fr 0,000264 1 DESCI / HKD HK$ 0,0025872 1 DESCI / MAD .د.م 0,0029832 1 DESCI / MXN $ 0,0062139 1 DESCI / PLN zł 0,0012144 1 DESCI / RON лв 0,0014454 1 DESCI / SEK kr 0,0031845 1 DESCI / BGN лв 0,0005544 1 DESCI / HUF Ft 0,1134771 1 DESCI / CZK Kč 0,0070026 1 DESCI / KWD د.ك 0,00009999 1 DESCI / ILS ₪ 0,0011253

SUI Desci Agents Kaynağı

SUI Desci Agents hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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