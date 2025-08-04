Decentralized ETF (DETF) Nedir?

D-ETF, kapsayıcılık ve küresel erişilebilirliğe güçlü bir vurgu yaparak, geleneksel ve dijital finans arasındaki boşluğu doldurmayı ve finans sektöründe devrim yaratmayı amaçlayan son teknoloji bir RWA çözümü olarak konumlandırılmıştır. D-ETF, kripto para birimlerini, hisse senetlerini ve ETF'leri tek bir kullanıcı dostu arayüze entegre eden ve küresel finans piyasalarını demokratikleştirmeyi amaçlayan yenilikçi bir alım satım platformudur.

Decentralized ETF, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Decentralized ETF yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Decentralized ETF Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Decentralized ETF, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DETF fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Decentralized ETF fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Decentralized ETF Fiyat Geçmişi

DETF fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DETF kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Decentralized ETF fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Decentralized ETF (DETF) Token Ekonomisi

Decentralized ETF (DETF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DETF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Decentralized ETF (DETF) Satın Alma

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DETF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DETF / VND ₫ 99,549645 1 DETF / AUD A$ 0,00582582 1 DETF / GBP ￡ 0,00283725 1 DETF / EUR € 0,00325338 1 DETF / USD $ 0,003783 1 DETF / MYR RM 0,01600209 1 DETF / TRY ₺ 0,15385461 1 DETF / JPY ¥ 0,556101 1 DETF / ARS ARS$ 5,11215705 1 DETF / RUB ₽ 0,30071067 1 DETF / INR ₹ 0,33093684 1 DETF / IDR Rp 62,01638352 1 DETF / KRW ₩ 5,23960632 1 DETF / PHP ₱ 0,2175225 1 DETF / EGP ￡E. 0,18411861 1 DETF / BRL R$ 0,02103348 1 DETF / CAD C$ 0,00518271 1 DETF / BDT ৳ 0,45668376 1 DETF / NGN ₦ 5,72311155 1 DETF / UAH ₴ 0,15612441 1 DETF / VES Bs 0,465309 1 DETF / CLP $ 3,66951 1 DETF / PKR Rs 1,05995877 1 DETF / KZT ₸ 2,0273097 1 DETF / THB ฿ 0,12287184 1 DETF / TWD NT$ 0,11288472 1 DETF / AED د.إ 0,01388361 1 DETF / CHF Fr 0,0030264 1 DETF / HKD HK$ 0,02965872 1 DETF / MAD .د.م 0,03419832 1 DETF / MXN $ 0,07127172 1 DETF / PLN zł 0,01395927 1 DETF / RON лв 0,01656954 1 DETF / SEK kr 0,03654378 1 DETF / BGN лв 0,00635544 1 DETF / HUF Ft 1,30222209 1 DETF / CZK Kč 0,08031309 1 DETF / KWD د.ك 0,001153815 1 DETF / ILS ₪ 0,0128622

Decentralized ETF Kaynağı

Decentralized ETF hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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