Bugünkü AgentHub Fiyatı

Bugünkü AgentHub (DIRA) fiyatı $ 0,000343 olup, son 24 saatte % 19,55 değişim gösterdi. Mevcut DIRA / USD dönüşüm oranı DIRA başına $ 0,000343 şeklindedir.

AgentHub, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- DIRA şeklindedir. Son 24 saat içinde DIRA, $ 0,0003379 (en düşük) ile $ 0,0004664 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DIRA, son bir saatte +%1,17 ve son 7 günde -%25,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 52,83K seviyesine ulaştı.

AgentHub (DIRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 52,83K$ 52,83K $ 52,83K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki AgentHub piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 52,83K. Dolaşımdaki DIRA arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.