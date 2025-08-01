DarkShield Games (DKS) Nedir?

DarkShield Game Studio, video oyunlarının geliştirilmesi konusunda uzmanlaşmıştır. 2D ve 3D RPG video oyunları geliştiriyoruz. DarkShield Games, derin araştırmalara dayanarak oyun endüstrisi ile kripto para dünyası arasında bir bağ oluşturmaktadır. Tüm DarkShield oyunları NFT ve Puan Sistemimizi entegre edecek ve ekosisteminde yalnızca resmi DarkShield tokenini kullanacaktır. Böylece DarkShield ekosistemindeki seçeneklerden asla sıkılmayacaksınız.

DarkShield Games, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, DarkShield Games yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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DarkShield Games Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, DarkShield Games, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DKS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen DarkShield Games fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

DarkShield Games Fiyat Geçmişi

DKS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DKS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen DarkShield Games fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

DarkShield Games (DKS) Token Ekonomisi

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DarkShield Games (DKS) Satın Alma

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DKS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DKS / VND ₫ 1,02917965 1 DKS / AUD A$ 0,0000602294 1 DKS / GBP ￡ 0,0000293325 1 DKS / EUR € 0,0000336346 1 DKS / USD $ 0,00003911 1 DKS / MYR RM 0,0001658264 1 DKS / TRY ₺ 0,0015906037 1 DKS / JPY ¥ 0,00574917 1 DKS / ARS ARS$ 0,0529944411 1 DKS / RUB ₽ 0,0031022052 1 DKS / INR ₹ 0,0034123475 1 DKS / IDR Rp 0,6411474384 1 DKS / KRW ₩ 0,0542440056 1 DKS / PHP ₱ 0,0022546915 1 DKS / EGP ￡E. 0,0018956617 1 DKS / BRL R$ 0,0002162783 1 DKS / CAD C$ 0,0000535807 1 DKS / BDT ৳ 0,0047213592 1 DKS / NGN ₦ 0,0591675635 1 DKS / UAH ₴ 0,0016140697 1 DKS / VES Bs 0,00481053 1 DKS / CLP $ 0,0379367 1 DKS / PKR Rs 0,0109582309 1 DKS / KZT ₸ 0,020959049 1 DKS / THB ฿ 0,0012714661 1 DKS / TWD NT$ 0,0011646958 1 DKS / AED د.إ 0,0001435337 1 DKS / CHF Fr 0,000031288 1 DKS / HKD HK$ 0,0003066224 1 DKS / MAD .د.م 0,0003535544 1 DKS / MXN $ 0,0007380057 1 DKS / PLN zł 0,0001443159 1 DKS / RON лв 0,0001716929 1 DKS / SEK kr 0,0003781937 1 DKS / BGN лв 0,0000657048 1 DKS / HUF Ft 0,0134765238 1 DKS / CZK Kč 0,0008314786 1 DKS / KWD د.ك 0,00001185033 1 DKS / ILS ₪ 0,0001333651

DarkShield Games Kaynağı

DarkShield Games hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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