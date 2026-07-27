Doodles (DOOD) Bugünkü Teknik Analizi Doodles Analiz sayfası, DOOD tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Doodles projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Doodles (DOOD) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,0015 -- -%0,07 +%1,48 -%53,45

Doodles Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Doodles için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 7 Nötr 9 Alış 10 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 6 Nötr 5 Alış 3 Teknik İndikatörler : Güçlü Alış Satış 1 Nötr 4 Alış 7 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,001506 0,001504 R2 0,001504 0,001502 R1 0,001503 0,001502 PP 0,001501 0,001501 S1 0,001499 0,001499 S2 0,001497 0,001499 S3 0,001496 0,001497

Doodles Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,10M $1,61 M $1,52 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,02M 3 Günlük Aktif Alış $0,06 M 3 Günlük Aktif Satış $0,04 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,13 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,14 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Doodles Sermaye Akışı Net Giriş DOODUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,01 M 0,00 2026-07-26 $0,04 M 0,00 2026-07-25 $0,04 M 0,00 2026-07-24 $0,00 M 0,00 2026-07-23 -$0,02 M 0,00 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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