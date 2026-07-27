Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Doodles hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Doodles hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

DOOD Hakkında Daha Fazla Bilgi

DOOD Fiyat Bilgileri

DOOD Nedir

DOOD Resmi Websitesi

DOOD Token Ekonomisi

DOOD Fiyat Tahmini

DOOD Fiyat Geçmişi

DOOD Satın Alma Kılavuzu

DOOD / İtibari Para Dönüştürücüsü

DOOD Spot

DOOD USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Doodles (DOOD) Bugünkü Teknik Analizi

Doodles (DOOD) Bugünkü Teknik Analizi

Doodles Analiz sayfası, DOOD tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Doodles projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Doodles (DOOD) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0015---%0,07+%1,48-%53,45
Doodles Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Doodles Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Doodles için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 7
Nötr 9
Alış 10
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 6Nötr 5Alış 3
Teknik İndikatörler:Güçlü AlışSatış 1Nötr 4Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,001506
0,001504
R2
0,001504
0,001502
R1
0,001503
0,001502
PP
0,001501
0,001501
S1
0,001499
0,001499
S2
0,001497
0,001499
S3
0,001496
0,001497

Doodles Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,10M
$1,61 M
$1,52 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$0,06 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,04 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,13 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,14 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Doodles Sermaye Akışı

Net GirişDOODUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,01 M0,00
2026-07-26$0,04 M0,00
2026-07-25$0,04 M0,00
2026-07-24$0,00 M0,00
2026-07-23-$0,02 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Doodles Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Doodles (DOOD) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Doodles fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
DOOD/USDT
$0,0015
$0,0015$0,0015
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

DOOD / USD Hesaplayıcı

Miktar

DOOD
DOOD
USD
USD

1 DOOD = 0,0015 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.