Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Dovu hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Dovu hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

DOVU Hakkında Daha Fazla Bilgi

DOVU Fiyat Bilgileri

DOVU Nedir

DOVU Resmi Websitesi

DOVU Token Ekonomisi

DOVU Fiyat Tahmini

DOVU Fiyat Geçmişi

DOVU Satın Alma Kılavuzu

DOVU / İtibari Para Dönüştürücüsü

DOVU Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

dovu (DOVU) Bugünkü Teknik Analizi

dovu (DOVU) Bugünkü Teknik Analizi

dovu Analiz sayfası, DOVU tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. dovu projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

dovu (DOVU) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0016773--+%20,76+%32,32-%45,02
dovu Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Dovu Sermaye Akışı

Net GirişDOVUUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,00
2026-07-26$0,00 M0,00
2026-07-25$0,00 M0,00
2026-07-24$0,00 M0,00
2026-07-23$0,00 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

dovu Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

DOVU USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı DOVU long veya short pozisyonu açın. MEXC'de DOVUUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de dovu (DOVU) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı dovu fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
DOVU/USDT
$0,0016773
$0,0016773$0,0016773
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

DOVU / USD Hesaplayıcı

Miktar

DOVU
DOVU
USD
USD

1 DOVU = 0,0016773 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.